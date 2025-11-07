Giovedì, durante un evento dedicato ai prezzi dei farmaci, un rappresentante di un'azienda farmaceutica è collassato nello Studio Ovale.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Mentre il capo di uno dei laboratori - invitati ad annunciare una riduzione del prezzo dei principali trattamenti anti-obesità - stava facendo una dichiarazione, un uomo è caduto per terra alle sue spalle.

Il presidente americano Donald Trump, che era seduto, si è alzato e si è messo dietro la scrivania mentre diverse persone andavano ad assistere l'uomo, di cui non si conosce l'identità.

«Il rappresentante di una delle aziende è svenuto. Il servizio medico della Casa Bianca è intervenuto rapidamente e il signore sta bene», ha dichiarato la portavoce dell'esecutivo americano, Karoline Leavitt.

L'evento è stato interrotto e ripreso circa un'ora dopo.