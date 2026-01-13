Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi

Paolo Bernasconi (a destra) a colloquio con il conduttore televisivo. Screenshot

In un talk show politico italiano si è assistito a uno scambio di colpi insolitamente duro. L'ex procuratore pubblico ticinese Paolo Bernasconi è stato messo sotto pressione dopo essersi rifiutato di commentare la tragedia di Crans-Montana.

Lunedì sera, nel programma televisivo italiano «Quarta Repubblica», l'ex procuratore pubblico ticinese Paolo Bernasconi è stato duramente attaccato. Il motivo? Il rifiuto di commentare legalmente il servizio mandato in onda sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Bernasconi ha raggiunto il programma in diretta via video dal suo ufficio di Lugano quando l'atmosfera in studio si è surriscaldata. Dopo aver chiarito che non avrebbe dato un giudizio, è stato praticamente tagliato fuori.

Di conseguenza, il giornalista ed ex senatore italiano Tommaso Cerno ha attaccato duramente la Confederazione e la sua popolazione. «Sono orgoglioso di non essere svizzero», ha detto in diretta. Bernasconi non ha poi avuto la possibilità di replicare, come riporta «Tio.ch».

Il 74enne non si è comunque fatto troppo prendere da quanto successo e oggi ha commentato: «Sto bene, ho dormito tranquillamente». A suo avviso il motivo per cui il programma ha deciso di non lasciargli la parola è chiaro: «Sapevano che avrei disturbato il loro spettacolo. Era intrattenimento, non informazione».

La situazione era «sconcertante»

Si è pentito di aver partecipato al programma? «No, assolutamente no», ha risposto, anche se sperava in un giornalismo serio. Ma il conduttore Nicola Porro non ha riuscito a tenere sotto controllo la discussione: «All'improvviso si è trattato di tifoserie e non più di fatti».

I redattori del programma avevano cercato di indagare sulla tragedia di Crans-Montana, così come molti altri media, ma Bernasconi ha deliberatamente deciso di non rilasciare dichiarazioni.

«Volevano che esprimessi un giudizio. Ma le sentenze vengono emesse dai tribunali, non dagli ex procuratori», afferma il ticinese, per il quale era importante separare chiaramente la magistratura dai media.

Descrive inoltre la situazione come sconcertante. Pur rimanendo collegato fino alla fine, non gli è più stata la possibilità di parlare. È stato particolarmente irritato dall'apparizione di Cerno. «Voleva fare spettacolo e si è scagliato contro la Svizzera senza motivo», ha commentato Bernasconi.

Il 74enne non mette in dubbio che i media debbano esercitare una pressione. «Sì, ma il tono e gli argomenti devono essere giusti. Se la gente urla, non ha senso discutere».

E in merito agli attacchi provenienti dall'Italia dice: «Cerno non rappresenta certo l'Italia, così come Crans-Montana non rappresenta l'intera Svizzera».

Per rivedere la puntata, clicca qui.