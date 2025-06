Silvio Berlusconi in compagnia della figlia Barbara in un'immagine d'archivio KEYSTONE

Barbara Berlusconi riflette sull'eredità del padre Silvio, a due anni dalla sua scomparsa, condividendo ricordi personali e le sfide legate al portare un cognome così noto.

Hai fretta? blue News riassume per te A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, sua figlia Barbara racconta a La Gazzetta dello Sport come suo padre era un visionario, che inseguiva i suoi sogni con «determinazione unica».

Un rapporto il loro, fatto di complicità e dolcezza, non sempre facile.

Il cognome più che un peso è sempre stato una responsabilità per la figlia del Cavaliere, che con il tempo ha imparato a portare con orgoglio.

La volta che fece davvero arrabbiare papà? Quando si mise il piercing sulla lingua.

La 40enne nata a Arlesheim, nel Canton Basilea Campagna, non segue più le orme del padre: niente più politica né calcio. Madre di cinque figli è nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala. Mostra di più

Barbara Berlusconi, imprenditrice di 40 anni, ha condiviso i suoi pensieri sul padre Silvio Berlusconi, a due anni dalla sua morte, avvenuta il 12 giugno 2023.

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ripresa tra gli altri anche da «gossip.it» ha parlato delle sfide e delle responsabilità legate al portare il cognome Berlusconi, rivelando anche un episodio che fece arrabbiare il padre: «Papà si arrabbiò quando mi feci il piercing sulla lingua».

Vedeva opportunità dove gli altri vedevano limiti

Ricordando il padre, Barbara ha descritto Silvio come un uomo di grande entusiasmo e ottimismo, capace di vedere opportunità dove altri vedevano limiti. «Credeva nei sogni e li inseguiva con una determinazione unica», ha detto, sottolineando come riuscisse a convincere gli altri delle sue visioni.

Un cognome portato con orgoglio

Sul loro rapporto, Barbara ha parlato di un legame profondo e complesso, fatto di complicità e dolcezza. Ha ammesso che non era sempre facile stargli accanto, dato il mondo complesso in cui viveva, ma per lei è sempre stato un punto di riferimento.

«Portare il cognome Berlusconi significa essere costantemente osservati e giudicati», ha spiegato, aggiungendo di aver imparato a viverlo con orgoglio.

Barbara ha anche condiviso un aneddoto personale che fece infuriare il padre: «Un gesto da ribelle che aveva fatto arrabbiare papà? Quando mi sono fatta il piercing alla lingua».

Politica e sport? Barbara oggi s'interessa d'altro

Entrata nel consiglio di amministrazione del Milan nel 2011, Barbara è stata vicepresidente e amministratore delegato dal 2013 al 2017. Attualmente è nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala.

Madre di cinque figli, non prevede di tornare a ricoprire ruoli di rilievo nel club rossonero o in politica, affermando: «Io nel Milan o in politica? No, non mi ci vedo. Sono orientata e proiettata su altro».

Alcune imprese di Silvio Berlusconi

Ricordiamo che il padre è stato presidente del Milan dal 1986 fino al 2006, mentre ne ha mantenuto la proprietà per 31 anni.

Innumerevoli i successi del suo corso rossonero, tra cui 8 scudetti, 3 Champions League (prima Coppa dei Campioni) e 2 Coppe Intercontinentali.

Al funerale di Silvio Berlusconi, celebrato il 14 giugno 2023, molta gente lo ricordò con i colori del Milan e di Forza Italia. KEYSTONE

«L'Italia all'estero era conosciuta per la pizza, la pasta, per Sofia Loren e il Papa. Ma ad un certo punto, il Milan era il primo di questa simpatica lista», disse una volta Silvio Berlusconi a «Sportreview».

In ambito politico invece, il milanese vi entrò nel 1994. Quatto volte ne guidò il Governo per un totale di circa 9 anni, suddivisi in quattro periodi.

«Voi dovete diventare dei missionari, anzi degli apostoli, vi spiegherò il Vangelo di Forza Italia, il Vangelo secondo Silvio», aveva detto nel 1994 quando fece la sua ascesa nel mondo politico italiano.

Giova ricordare però che il suo percorso, benché di successo, è stato costellato da relazioni poco chiare con il mondo mafioso e da molteplici guai con la giustizia, dalla quale fu pure condannato nel 2013 per frode fiscale. I processi a suo carico sono stati oltre 30.