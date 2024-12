Un'immagine della messa di Papa Francesco in Corsica Keystone

Le autorità locali stimano che siano presenti, nel luogo della messa del Papa ad Ajaccio, e nelle aree della città in cui è possibile seguirla con i maxi schermi, circa 15'000 persone.

Keystone-SDA SDA

Il Pontefice ha chiesto ai cristiani di annunciare sempre la speranza. «Purtroppo sappiamo bene che non mancano tra le nazioni gravi motivi di dolore: miseria, guerre, corruzione, violenza». «Pensiamo ai bambini nelle terre di guerre», ha aggiunto.

«La Parola di Dio, però, ci incoraggia sempre. Davanti alle devastazioni che opprimono i popoli, la Chiesa – ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa nella Place d'Austerlitz di Ajaccio – annuncia una speranza certa».

«E allora il nostro impegno per la pace e la giustizia trova nella sua venuta una forza inesauribile. In ogni tempo e in qualsiasi tribolazione, Cristo è la fonte della nostra gioia».

Francesco ha invitato anche a non pensare solo a se stessi. «Chi ha la mente occupata in pensieri egocentrici smarrisce la letizia dell'animo: anziché vegliare con speranza, dubita del futuro. Tutto preso da progetti mondani, non attende l'opera della Provvidenza».

«Quanto sono diffusi questi mali spirituali, oggi, specialmente là dove dilaga il consumismo», ha proseguito. «Questi giorni vedevo a Roma sulle strade tanta gente a fare le spese con l'ansia di consumismo che poi svanisce e non lascia niente».

«Una società così invecchia insoddisfatta, perché non sa donare: chi vive per sé stesso non sarà mai felice», ha concluso il Papa parlando dall'altare piazzato proprio sotto l'enorme statua di Napoleone Bonaparte (nato nell'isola) che domina la Place d'Austerlitz.

Nell'omelia della messa ad Ajaccio complimentandosi con i Corsi il Papa ha affermato: «mai ho visto tanti bambini come qui e ho visto solo due cagnolini. Cari fratelli, fate figli che farà la vostra gioia, la vostra consolazione nel futuro». «Mai ho visto – ha aggiunto il Pontefice – tanti bambini come qui, solo a Timor Est».

Al termine della messa Papa Francesco ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron all'aeroporto di Ajaccio. Si tratta dell'ultimo appuntamento del suo viaggio in Corsica.

Macron ha donato al Pontefice un grande libro sulla cattedrale di Notre Dame di Parigi, recentemente inaugurata con un grande evento al quale il Papa era stato invitato ma non ha partecipato.

«È un grande onore per la città di Ajaccio, per la Corsica e per la Francia accoglierla», ha aggiunto il presidente francese nel suo saluto allo scalo di Ajaccio.