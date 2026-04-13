La Basilica of Our Lady of Africa (nota anche come Basilique Notre-Dame d'Afrique o Notre Dame d'Afrique) ad Algeri. Keystone

Papa Leone parte oggi per un viaggio di 11 giorni in Africa, visiterà Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale. Si tratta del terzo viaggio internazionale di Prevost, dopo quello in Turchia e Libano e a Montecarlo, il 28 marzo.

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Il viaggio nel continente africano inizia dall'Algeria, sulle orme di Sant'Agostino, e con l'omaggio ai martiri cristiani. Prevost è il primo pontefice a recarsi nella terra che diede i natali al Santo di Ippona.

Il Papa visita oggi Algeri e domani Annaba, la vecchia Ippona, dove Sant'Agostino fu vescovo. Una sorta di pellegrinaggio che il Papa agostiniano unirà al ricordo dei martiri cristiani degli anni Novanta, diciannove dei quali sono stati beatificati da Papa Francesco.

In Algeria, Leone terrà cinque discorsi, visiterà il Monumento dei martiri, incontrerà le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, la comunità algerina e visiterà la casa di accoglienza per anziani. Infine, celebrerà la messa nella basilica di Sant'Agostino.

Molti impegni ufficiali

Mercoledì, Leone si trasferirà in Camerun. Qui soggiornerà a Yaoundé, ma visiterà anche Douala, capitale economica del Paese, e Bamenda, nel nord-ovest, una regione flagellata sin dal 2013 da un terribile conflitto, che ha provocato migliaia di morti e quasi 500.000 sfollati interni.

A Yaoundé terrà sette discorsi e celebrerà tre messe; incontrerà le autorità e il mondo universitario, visiterà l'orfanotrofio Ngul Zamba e terrà un incontro per la pace con la Comunità di Bamenda.

Sabato Leone partirà alla volta dell'Angola, visitando Luanda, Muxima e Saurimo. Sei i discorsi in questa terra, due le messe, a cui si vanno ad aggiungere l'incontro con le autorità, la preghiera del rosario nel Santuario Mama Muxima, la visita alla casa di accoglienza per anziani a Saurimo e l'incontro con i vescovi, sacerdoti e gli operatori pastorali.

Sette i discorsi in Guinea Equatoriale

Infine, martedì 21 aprile Leone sarà in Guinea Equatoriale e visiterà la capitale Malabo e le città di Mongomo e Bata. Sette i discorsi. Dopo l'incontro con le autorità al Palazzo presidenziale, Prevost si intratterrà con il mondo della cultura al Campus Universitario, visiterà gli ammalati dell'Ospedale psichiatrico, celebrerà la messa nella Basilica dell'Immacolata Concezione di Mongomo, e visiterà la prigione di Bata. Infine, l'incontro con i giovani e le famiglie.

Giovedì 23 aprile è previsto il rientro in Vaticano.