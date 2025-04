Il corpo di Papa Francesco deposto nella Basilica di San Pietro. IMAGO/ABACAPRESS

Mercoledì mattina, verso le 9, ha preso il via il rito della traslazione della salma di Papa Francesco da Casa Santa Marta, dove risiedeva, alla Basilica di San Pietro.

La bara, trasportata dai sediari, è passata con una solenne processione per la Piazza omonima, accolta da un lungo e commosso applauso dei presenti, per poi essere deposta davanti all'Altare della Confessione nella Basilica, (come da volontà del defunto), su una piccola pedana leggermente inclinata, posta su un tappeto a terra, e non sul catafalco come è sempre avvenuto nel passato.

La bara di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto dei fedeli. KEYSTONE

Qui, dalle 11, i fedeli hanno potuto iniziare a rendere omaggio al Pontefice, deceduto lunedì 21 aprile. Ed erano in moltissimi quelli che attendevano fuori e che, dopo ore in fila, sono potuti entrare nella Basilica per l'ultimo saluto al Papa.

Per il rito della traslazione della salma del Papa i fedeli in Piazza San Pietro erano circa 20mila.

L'accesso è unico per tutti dalla Porta Santa e la fila si snoda lungo la navata centrale. Il tempo di un rapido saluto al pontefice e viene indicata l'uscita.

La fila di fedeli appare molto composta, in silenzio, e si vedono bandiere di diversi paesi come quella del Brasile e dell'Argentina, famiglie con bambini piccoli, religiosi e pellegrini.

La salma del Pontefice resterà lì per tre giorni, fino a venerdì 25 aprile alle ore 20, quando il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della chiusura della bara.

Sabato 26, alle 10, avranno poi luogo i funerali.