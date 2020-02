Il Papa incontra la donna a cui aveva dato uno schiaffo sulla mano

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/c6d671b2-14af-4085-b983-7ec7ed4b247d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/c6d671b2-14af-4085-b983-7ec7ed4b247d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/c6d671b2-14af-4085-b983-7ec7ed4b247d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/c6d671b2-14af-4085-b983-7ec7ed4b247d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/c6d671b2-14af-4085-b983-7ec7ed4b247d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/c6d671b2-14af-4085-b983-7ec7ed4b247d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La Diamond Princess è stata posta in quarantena dal Giappone in seguito alla scoperta di un caso di coronavirus in un passeggero di 80 anni. I responsabili delle autorità sanitarie sono saliti a bordo della nave da crociera ormeggiata nel porto di Yokohama. Procederanno ora alla verifica dello stato di salute dei 2500 passeggeri e dei 1000 membri dell’equipaggio.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/059981eb-8633-43e1-b29b-77f10561cce5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/059981eb-8633-43e1-b29b-77f10561cce5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/059981eb-8633-43e1-b29b-77f10561cce5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/059981eb-8633-43e1-b29b-77f10561cce5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/059981eb-8633-43e1-b29b-77f10561cce5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/059981eb-8633-43e1-b29b-77f10561cce5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Impossibile passare: un albero caduto sbarra la Lötschbergstrasse a Hindelbank (canton Berna) in seguito al passaggio della tempesta Petra che si è abbattuta sulla Svizzera con venti della velocità di più di 170 km/h.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/be461140-6be4-4665-810d-356e4e235eb0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/be461140-6be4-4665-810d-356e4e235eb0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/be461140-6be4-4665-810d-356e4e235eb0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/be461140-6be4-4665-810d-356e4e235eb0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/be461140-6be4-4665-810d-356e4e235eb0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/be461140-6be4-4665-810d-356e4e235eb0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Tutti in fila: innumerevoli letti pronti all’uso in un centro congressi di Wuhan, in Cina. L’edificio è stato trasformato in un ospedale temporaneo a causa dell’epidemia di coronavirus.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/8a6769e7-5c62-4347-a077-c6446e8c5dcb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/8a6769e7-5c62-4347-a077-c6446e8c5dcb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/8a6769e7-5c62-4347-a077-c6446e8c5dcb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/8a6769e7-5c62-4347-a077-c6446e8c5dcb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/8a6769e7-5c62-4347-a077-c6446e8c5dcb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/8a6769e7-5c62-4347-a077-c6446e8c5dcb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Le squadre antisommossa usano del gas lacrimogeno contro una protesta di rifugiati e migranti. Circa 2000 persone hanno lasciato il campo sovrappopolato di Moria, sull’isola greca di Lesbo, per recarsi a Mitilene, capitale dell’isola.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/5ef44512-9d85-4373-a83f-87d2f037912a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/5ef44512-9d85-4373-a83f-87d2f037912a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/5ef44512-9d85-4373-a83f-87d2f037912a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/5ef44512-9d85-4373-a83f-87d2f037912a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/5ef44512-9d85-4373-a83f-87d2f037912a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/4/5ef44512-9d85-4373-a83f-87d2f037912a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Atterraggio critico: un Boeing di Air Canada si appresta ad effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Madrid-Barajas, dopo aver girato in tondo per diverse ore in una zona vicina, con 130 passeggeri a bordo, a causa di un guasto ad uno pneumatico.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/cc7c131c-a6ac-460d-a159-0aa862a23b74.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/cc7c131c-a6ac-460d-a159-0aa862a23b74.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/cc7c131c-a6ac-460d-a159-0aa862a23b74.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/cc7c131c-a6ac-460d-a159-0aa862a23b74.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/cc7c131c-a6ac-460d-a159-0aa862a23b74.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/cc7c131c-a6ac-460d-a159-0aa862a23b74.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Dato che in alcune zone della Baviera sono previste inondazioni a causa delle forti piogge, è stata costruita una diga contro in mezzo ad una linea ferroviaria nei pressi di Immenstadt. Il treno si farà attendere a lungo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/a0cbcaab-ae9f-4859-ad6a-aeb8f3631571.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/a0cbcaab-ae9f-4859-ad6a-aeb8f3631571.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/a0cbcaab-ae9f-4859-ad6a-aeb8f3631571.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/a0cbcaab-ae9f-4859-ad6a-aeb8f3631571.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/a0cbcaab-ae9f-4859-ad6a-aeb8f3631571.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/a0cbcaab-ae9f-4859-ad6a-aeb8f3631571.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Conversazione in condizioni difficili: due medici comunicano a gesti ai due lati opposti di un vetro nell'ospedale municipale di Zhangzhou, nella provincia di Fujian, nella Cina sudorientale. Questa struttura sanitaria è destinata al trattamento dei pazienti infettati dal nuovo coronavirus in città.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/491275d0-46b5-4799-9a03-491f08c31b6b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/491275d0-46b5-4799-9a03-491f08c31b6b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/491275d0-46b5-4799-9a03-491f08c31b6b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/491275d0-46b5-4799-9a03-491f08c31b6b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/491275d0-46b5-4799-9a03-491f08c31b6b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/491275d0-46b5-4799-9a03-491f08c31b6b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Uno spettacolo a tinte forti contro la tauromachia: alcuni manifestanti lanciano polvere rossa in aria durante una manifestazione contro la tauromachia a Bogotà.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/dec78461-be2c-4f67-845b-677ceb71d09a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/dec78461-be2c-4f67-845b-677ceb71d09a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/dec78461-be2c-4f67-845b-677ceb71d09a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/dec78461-be2c-4f67-845b-677ceb71d09a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/dec78461-be2c-4f67-845b-677ceb71d09a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/dec78461-be2c-4f67-845b-677ceb71d09a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Gigante di neve: il più grande pupazzo di neve del mondo è stato eretto nella stazione sciistica di Riesneralm, in Stiria (Austria). Gli esperti del Guinness dei primati hanno registrato un’altezza di 38,04 metri.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/2bba58cc-cdd2-4f74-bb5a-e48c083633e6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/2bba58cc-cdd2-4f74-bb5a-e48c083633e6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/2bba58cc-cdd2-4f74-bb5a-e48c083633e6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/2bba58cc-cdd2-4f74-bb5a-e48c083633e6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/2bba58cc-cdd2-4f74-bb5a-e48c083633e6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/3/2bba58cc-cdd2-4f74-bb5a-e48c083633e6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In onore di Iemanjá, la dea del mare: migliaia di credenti riuniti su una spiaggia di Montevideo, in Uruguay. Portano candele, fiori, profumi e frutti per esprimere la loro gratitudine.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/14fb7092-b9cc-46ba-b8e7-00458262f51a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/14fb7092-b9cc-46ba-b8e7-00458262f51a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/14fb7092-b9cc-46ba-b8e7-00458262f51a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/14fb7092-b9cc-46ba-b8e7-00458262f51a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/14fb7092-b9cc-46ba-b8e7-00458262f51a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/14fb7092-b9cc-46ba-b8e7-00458262f51a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Non ha ancora un’aria del tutto sveglia: Paule, un cucciolo di panda, si stiracchia all’interno del suo recinto coperto allo zoo di Berlino.<br/>Immagine: Paul Zinken/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/23cef006-66a2-467c-b1a5-386f057236ac.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/23cef006-66a2-467c-b1a5-386f057236ac.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/23cef006-66a2-467c-b1a5-386f057236ac.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/23cef006-66a2-467c-b1a5-386f057236ac.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/23cef006-66a2-467c-b1a5-386f057236ac.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/23cef006-66a2-467c-b1a5-386f057236ac.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A capofitto: la skeletonista tedesca Jacqueline Lölling si lancia per prima sulla pista di ghiaccio di Saint-Moritz.<br/>Immagine: Urs Flüeler/Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/92488461-3dd6-49cf-86d1-8d5341c7f31d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/92488461-3dd6-49cf-86d1-8d5341c7f31d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/92488461-3dd6-49cf-86d1-8d5341c7f31d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/92488461-3dd6-49cf-86d1-8d5341c7f31d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/92488461-3dd6-49cf-86d1-8d5341c7f31d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/92488461-3dd6-49cf-86d1-8d5341c7f31d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un cielo apocalittico ricopre il parco nazionale di Namadgi. A causa di un enorme incendio boschivo, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nella capitale australiana Canberra e dintorni.<br/>Immagine: Chu Chen/XinHua/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/5ef60558-816e-4b2b-9e80-24e549ae0084.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/5ef60558-816e-4b2b-9e80-24e549ae0084.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/5ef60558-816e-4b2b-9e80-24e549ae0084.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/5ef60558-816e-4b2b-9e80-24e549ae0084.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/5ef60558-816e-4b2b-9e80-24e549ae0084.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/31/5ef60558-816e-4b2b-9e80-24e549ae0084.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Addio, britannici: nel giorno dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE, questa bandiera, al Parlamento europeo a Bruxelles, non è neppure a mezz’asta.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Los Angeles (Stati Uniti), un uomo è scampato ad un incendio scoppiato in un edificio di 25 piani camminando sui davanzali delle finestre lungo la facciata. È stato quindi tratto in salvo, indenne, da un pompiere. In totale almeno nove persone, di cui una in condizioni gravi, sono rimaste ferite a causa delle fiamme.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4e7417a8-9a02-4d97-ab48-edbf2b8b93bc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4e7417a8-9a02-4d97-ab48-edbf2b8b93bc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4e7417a8-9a02-4d97-ab48-edbf2b8b93bc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4e7417a8-9a02-4d97-ab48-edbf2b8b93bc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4e7417a8-9a02-4d97-ab48-edbf2b8b93bc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4e7417a8-9a02-4d97-ab48-edbf2b8b93bc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A righe in occasione dell’addio: Nigel Farage mostra i suoi calzini con i colori dell’Union Jack prima dell’inizio della sessione plenaria a Bruxelles. L’eurodeputato britannico del Partito della Brexit ha rivolto il suo addio al Parlamento europeo con un discorso trionfale. Il Parlamento ha quindi approvato il trattato che ratifica la Brexit.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/7da24b82-e339-470a-99f9-9e41f92ea065.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/7da24b82-e339-470a-99f9-9e41f92ea065.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/7da24b82-e339-470a-99f9-9e41f92ea065.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/7da24b82-e339-470a-99f9-9e41f92ea065.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/7da24b82-e339-470a-99f9-9e41f92ea065.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/7da24b82-e339-470a-99f9-9e41f92ea065.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>È ora di cena: un marangone dalla doppia cresta cattura un pesce in uno stagno del West Wetlands Park a Yuma, nello stato dell’Arizona (USA).<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/351bc56b-f5b2-49d7-b44c-0ef0c3abf23f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/351bc56b-f5b2-49d7-b44c-0ef0c3abf23f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/351bc56b-f5b2-49d7-b44c-0ef0c3abf23f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/351bc56b-f5b2-49d7-b44c-0ef0c3abf23f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/351bc56b-f5b2-49d7-b44c-0ef0c3abf23f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/351bc56b-f5b2-49d7-b44c-0ef0c3abf23f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Vecchia merce di contrabbando: un elmo corinzio di bronzo, risalente probabilmente a circa 2500 anni fa, è esposto su un tavolo nei locali della polizia criminale del Land Baviera. Gli inquirenti hanno arrestato un trafficante d’arte di 77 anni, noto ai servizi di polizia, alla stazione centrale di Monaco e hanno sequestrato l’elmo e altri manufatti artistici. Secondo le prime stime, il valore di mercato dell’elmo oscilla tra i 50.000 e i 100.000 euro (tra 53.000 e 107.000 franchi).<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/f38c25d8-16f9-4e2a-ab01-87aad52f6d88.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/f38c25d8-16f9-4e2a-ab01-87aad52f6d88.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/f38c25d8-16f9-4e2a-ab01-87aad52f6d88.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/f38c25d8-16f9-4e2a-ab01-87aad52f6d88.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/f38c25d8-16f9-4e2a-ab01-87aad52f6d88.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/f38c25d8-16f9-4e2a-ab01-87aad52f6d88.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ecco come appare la superficie del Sole: questa nuova immagine è stata scattata alle Hawaii dal telescopio solare Daniel-K.-Inouye, il più grande del mondo.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/e7fee442-a7b7-40a4-8df1-0e7b8b42a1b4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/e7fee442-a7b7-40a4-8df1-0e7b8b42a1b4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/e7fee442-a7b7-40a4-8df1-0e7b8b42a1b4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/e7fee442-a7b7-40a4-8df1-0e7b8b42a1b4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/e7fee442-a7b7-40a4-8df1-0e7b8b42a1b4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/e7fee442-a7b7-40a4-8df1-0e7b8b42a1b4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>È da quasi trent’anni che l’imprenditore austriaco Richard «Mörtel» Lugner partecipa al Ballo dell’Opera di Vienna in compagnia di varie celebrità, motivo per cui spende enormi somme di denaro. Quest’anno ad accompagnarlo sarà l’ex sciatrice Lindsey Vonn. Richard Lugner ha spiegato di aver scelto l’ex atleta di 35 anni «perché parla un tedesco eccellente».<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/c0605536-2f8b-44d6-aec4-f1ec88b66f3b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/c0605536-2f8b-44d6-aec4-f1ec88b66f3b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/c0605536-2f8b-44d6-aec4-f1ec88b66f3b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/c0605536-2f8b-44d6-aec4-f1ec88b66f3b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/c0605536-2f8b-44d6-aec4-f1ec88b66f3b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/c0605536-2f8b-44d6-aec4-f1ec88b66f3b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Masso in caduta libera: nello Stato dell’Oregon, questa automobilista ha decisamente avuto fortuna nella sfortuna. Durante una frana, il suo veicolo è stato sfiorato solo leggermente da una roccia delle dimensioni di un salotto.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/8071ac30-87e4-4274-bb52-aa0803b53e76.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/8071ac30-87e4-4274-bb52-aa0803b53e76.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/8071ac30-87e4-4274-bb52-aa0803b53e76.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/8071ac30-87e4-4274-bb52-aa0803b53e76.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/8071ac30-87e4-4274-bb52-aa0803b53e76.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/8071ac30-87e4-4274-bb52-aa0803b53e76.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Visita di una squadra di intervento: un veicolo blindato della polizia è parcheggiato davanti all’entrata di una modesta abitazione a Dortmund. Gli investigatori hanno interpellato sei dirigenti del club per motociclisti dei Bandidos nel corso di un’operazione condotta in varie città della Renania settentrionale-Vestfalia.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/a31477d1-c84a-487e-bdfd-a9e962d23a1a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/a31477d1-c84a-487e-bdfd-a9e962d23a1a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/a31477d1-c84a-487e-bdfd-a9e962d23a1a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/a31477d1-c84a-487e-bdfd-a9e962d23a1a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/a31477d1-c84a-487e-bdfd-a9e962d23a1a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/a31477d1-c84a-487e-bdfd-a9e962d23a1a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Atmosferica: questa aurora boreale si è potuta ammirare contemporaneamente da Laitila e Ruovesi, in Finlandia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/9bcb0db5-492c-4a8e-9777-34847a3aa5d6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/9bcb0db5-492c-4a8e-9777-34847a3aa5d6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/9bcb0db5-492c-4a8e-9777-34847a3aa5d6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/9bcb0db5-492c-4a8e-9777-34847a3aa5d6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/9bcb0db5-492c-4a8e-9777-34847a3aa5d6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/29/9bcb0db5-492c-4a8e-9777-34847a3aa5d6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In volo nel bel mezzo dell’epidemia di coronavirus: un pilota in tuta protettiva parcheggia un aereo all’aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe. A bordo si trovano 60 tonnellate di forniture mediche.<br/>Immagine: dpa</p>" } ]