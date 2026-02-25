Papa Leone XIV (foto d'archivio) Keystone

Annunciati oggi dalla Sala stampa vaticana tre nuovi viaggi apostolici di papa Leone XIV. Il Pontefice sarà il 28 marzo prossimo nel Principato di Monaco.

Keystone-SDA SDA

Dal 13 al 23 aprile sarà in Africa, dove visiterà Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Infine, dal 6 al 12 giugno papa Leone sarà in visita in Spagna.

Accogliendo l'invito del Capo di Stato e dell'Arcivescovo del Principato di Monaco, Papa Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico nella Città-Stato il 28 marzo prossimo. Il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo», ha dichiarato oggi il direttore della Sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

Sempre accogliendo l'invito dei rispettivi Capi di Stato e delle Autorità ecclesiastiche, «il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale dal 13 al 23 aprile».

«Sua Santità – ha spiegato ancora Bruni – si recherà ad Algeri e Annaba dal 13 al 15 aprile; a Yaoundé, Bamenda e Douala dal 15 al 18 aprile; a Luanda, Muxima e Saurimo dal 18 al 21 aprile; e a Malabo, Mongomo e Bata dal 21 al 23 aprile». Anche in questo caso, «il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo».

Infine, ancora «accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese», papa Leone XIV «compirà un Viaggio Apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno 2026. Il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo», ha reso noto il portavoce vaticano.