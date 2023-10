Il Papa ha dato inizio al Sinodo. Keystone

Secondo la Gendarmeria vaticana, sono circa 25 mila le persone presenti in Piazza San Pietro per la messa con i nuovi cardinali e con il Collegio cardinalizio in occasione dell'apertura del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità della Chiesa.

Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede.

«Se il Popolo santo di Dio con i suoi pastori, da ogni parte del mondo, nutre attese, speranze e pure qualche paura sul Sinodo che iniziamo, ricordiamo ancora che esso non è un raduno politico, non è un parlamento, ma una convocazione nello Spirito; non un parlamento polarizzato, ma un luogo di grazia e di comunione», ha detto papa Francesco al termine della sua omelia nella messa in Piazza San Pietro.

«Cari fratelli cardinali, confratelli vescovi, sorelle e fratelli, siamo all'apertura dell'Assemblea sinodale. E non ci serve uno sguardo immanente, fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche: se il Sinodo farà questo percorso, aprirà queste porte.... No. Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. Il Sinodo non è un parlamento. No. Siamo qui per camminare insieme con lo sguardo di Gesù, che benedice il Padre e accoglie quanti sono affaticati e oppressi. Partiamo dunque dallo sguardo di Gesù, che è uno sguardo benedicente e accogliente», ha detto ancora il Pontefice.

