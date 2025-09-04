I Jesus Bikers presentano la BMW R18 customizzata a Papa Leone Pope Leo XIV KEYSTONE

Il Pontefice ha firmato una moto BMW R18, portata dai Jesus Bikers, per un'asta il cui ricavato sosterrà la costruzione di una scuola per bambini sfruttati nelle miniere in Madagascar.

Hai fretta? blue News riassume per te I Jesus Bikers, un gruppo di motociclisti tedeschi, si è recato in Vaticano con una moto BMW R 18, modello LEO XIV.

Il bolide è stato firmato dal Pontefice, in Piazza San Pietro.

La due ruote verrà venduta da Sotheby's a Monaco.

Il ricavato andrà ad una missione che si occuperà di costruire una scuola in Madagascar, per bambini lavoratori, sfruttati nelle miniere di mica.

Una BMW R 18 bianca, firmata da Papa Leone XIV durante l'udienza del 3 settembre 2025 in Piazza San Pietro, sarà messa all'asta da Sotheby’s a Monaco.

Come riporta, tra gli altri, il sito specializzato «inmoto.it», l'evento, organizzato dai tedeschi «Jesus Bikers», non rappresenta solo un'opportunità per i collezionisti, ma anche un gesto di solidarietà.

La BMW R18 modello «Leo XIV»

Il ricavato dell'asta sarà infatti destinato alle Pontificie Opere Missionarie di Austria per costruire una scuola in Madagascar, dedicata ai bambini costretti a lavorare nelle miniere.

La firma del Papa sulla carena della moto non è solo un atto simbolico, ma un messaggio di speranza e impegno sociale. Durante l'incontro, Leone ha anche provato un modello speciale creato da Witzel Custom Build, dimostrando il legame tra fede, passione e responsabilità sociale.

Questa iniziativa dimostra come mondi apparentemente distanti, come quello dei motori e delle missioni umanitarie, possano unirsi per un obiettivo comune: offrire un futuro migliore a chi vive in condizioni di emarginazione e sfruttamento.

Non è la prima volta che i «Jesus Biker» si mettono in strada dalla Germania per un udienza con il Papa - lo fecero già co Francesco.

La firma del Papa sulla moto che verrà venduta da Sotheby'sper raccogliere soldi per costruire una scuola in Madagascar.

I bambini della mica in Madagascar

«Il nostro tour della pace – hanno spiegato gli organizzatori al «Messaggero» - ha lo scopo di attirare l'attenzione sulla situazione precaria di migliaia di bambini in Madagascar. Si tratta di migliaia di persone che ogni giorno estraggono la mica, ricercata in tutto il mondo».

I ragazzini ricevono circa l'equivalente di cinque centesimi di franchi svizzeri per chilogrammo. Prodotto che viene poi trasformato in Cina, dove per un chilo si pagano circa 12 franchi.

L'isola nazione africana è il più grande esportatore mondiale di mica, minerale usato nell'industria cosmetica, e annualmente ne esporta circa 1545 tonnellate.