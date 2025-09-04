  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vaticano e motori Perché Papa Leone XIV autografa e monta una BMW R18 personalizzata?

ai-scrape

4.9.2025 - 08:53

I Jesus Bikers presentano la BMW R18 customizzata a Papa Leone Pope Leo XIV 
I Jesus Bikers presentano la BMW R18 customizzata a Papa Leone Pope Leo XIV 
KEYSTONE

Il Pontefice ha firmato una moto BMW R18, portata dai Jesus Bikers, per un'asta il cui ricavato sosterrà la costruzione di una scuola per bambini sfruttati nelle miniere in Madagascar.

Igor Sertori

04.09.2025, 08:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I Jesus Bikers, un gruppo di motociclisti tedeschi, si è recato in Vaticano con una moto BMW R 18, modello LEO XIV.
  • Il bolide è stato firmato dal Pontefice, in Piazza San Pietro.
  • La due ruote verrà venduta da Sotheby's a Monaco.
  • Il ricavato andrà ad una missione che si occuperà di costruire una scuola in Madagascar, per bambini lavoratori, sfruttati nelle miniere di mica.
Mostra di più

Una BMW R 18 bianca, firmata da Papa Leone XIV durante l'udienza del 3 settembre 2025 in Piazza San Pietro, sarà messa all'asta da Sotheby’s a Monaco.

Come riporta, tra gli altri, il sito specializzato «inmoto.it», l'evento, organizzato dai tedeschi «Jesus Bikers», non rappresenta solo un'opportunità per i collezionisti, ma anche un gesto di solidarietà.

La BMW R18 modello «Leo XIV»
La BMW R18 modello «Leo XIV»
KEYSTONE

Il ricavato dell'asta sarà infatti destinato alle Pontificie Opere Missionarie di Austria per costruire una scuola in Madagascar, dedicata ai bambini costretti a lavorare nelle miniere.

La firma del Papa sulla carena della moto non è solo un atto simbolico, ma un messaggio di speranza e impegno sociale. Durante l'incontro, Leone ha anche provato un modello speciale creato da Witzel Custom Build, dimostrando il legame tra fede, passione e responsabilità sociale.

Questa iniziativa dimostra come mondi apparentemente distanti, come quello dei motori e delle missioni umanitarie, possano unirsi per un obiettivo comune: offrire un futuro migliore a chi vive in condizioni di emarginazione e sfruttamento.

Non è la prima volta che i «Jesus Biker» si mettono in strada dalla Germania per un udienza con il Papa - lo fecero già co Francesco.

La firma del Papa sulla moto che verrà venduta da Sotheby'sper raccogliere soldi per costruire una scuola in Madagascar.
La firma del Papa sulla moto che verrà venduta da Sotheby'sper raccogliere soldi per costruire una scuola in Madagascar.
KEYSTONE

I bambini della mica in Madagascar

«Il nostro tour della pace – hanno spiegato gli organizzatori al «Messaggero» - ha lo scopo di attirare l'attenzione sulla situazione precaria di migliaia di bambini in Madagascar. Si tratta di migliaia di persone che ogni giorno estraggono la mica, ricercata in tutto il mondo».

I ragazzini ricevono circa l'equivalente di cinque centesimi di franchi svizzeri per chilogrammo. Prodotto che viene poi trasformato in Cina, dove per un chilo si pagano circa 12 franchi.

L'isola nazione africana è il più grande esportatore mondiale di mica, minerale usato nell'industria cosmetica, e annualmente ne esporta circa 1545 tonnellate.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.

I più letti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
A 57 anni Federica Panicucci ha un corpo da far invidia: «Mi guardo allo specchio e ringrazio»
Si schianta la storica funicolare di Lisbona, almeno 15 morti

Altre notizie

Tragedia in Portogallo. Dal 1885 l'Elevador da Glória collega il centro della città con il Bairro Alto

Tragedia in PortogalloDal 1885 l'Elevador da Glória collega il centro della città con il Bairro Alto

Ben 5 miliardi di dollari. Donald Trump e famiglia si arricchiscono grazie alle criptovalute

Ben 5 miliardi di dollariDonald Trump e famiglia si arricchiscono grazie alle criptovalute

Sei ore senza servizi igienici. Su un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può

Sei ore senza servizi igieniciSu un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può

Revenge porn. A Roma scatta la maxi inchiesta sui siti sessisti, come «Mia Moglie»

Revenge pornA Roma scatta la maxi inchiesta sui siti sessisti, come «Mia Moglie»