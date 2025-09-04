Una BMW R 18 bianca, firmata da Papa Leone XIV durante l'udienza del 3 settembre 2025 in Piazza San Pietro, sarà messa all'asta da Sotheby’s a Monaco.
Come riporta, tra gli altri, il sito specializzato «inmoto.it», l'evento, organizzato dai tedeschi «Jesus Bikers», non rappresenta solo un'opportunità per i collezionisti, ma anche un gesto di solidarietà.
Il ricavato dell'asta sarà infatti destinato alle Pontificie Opere Missionarie di Austria per costruire una scuola in Madagascar, dedicata ai bambini costretti a lavorare nelle miniere.
La firma del Papa sulla carena della moto non è solo un atto simbolico, ma un messaggio di speranza e impegno sociale. Durante l'incontro, Leone ha anche provato un modello speciale creato da Witzel Custom Build, dimostrando il legame tra fede, passione e responsabilità sociale.
Questa iniziativa dimostra come mondi apparentemente distanti, come quello dei motori e delle missioni umanitarie, possano unirsi per un obiettivo comune: offrire un futuro migliore a chi vive in condizioni di emarginazione e sfruttamento.
Non è la prima volta che i «Jesus Biker» si mettono in strada dalla Germania per un udienza con il Papa - lo fecero già co Francesco.
I bambini della mica in Madagascar
«Il nostro tour della pace – hanno spiegato gli organizzatori al «Messaggero» - ha lo scopo di attirare l'attenzione sulla situazione precaria di migliaia di bambini in Madagascar. Si tratta di migliaia di persone che ogni giorno estraggono la mica, ricercata in tutto il mondo».
I ragazzini ricevono circa l'equivalente di cinque centesimi di franchi svizzeri per chilogrammo. Prodotto che viene poi trasformato in Cina, dove per un chilo si pagano circa 12 franchi.
L'isola nazione africana è il più grande esportatore mondiale di mica, minerale usato nell'industria cosmetica, e annualmente ne esporta circa 1545 tonnellate.
Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.