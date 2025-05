Papa Leone XIV destituisce il famigerato arcivescovo Haas

Il nuovo Papa Leone XIV è in carica solo da pochi giorni eppure prende sul serio il suo ruolo. Infatti ha destituito l'arcivescovo Haas. Uncredited/Vatican media/AP/dpa

Per decenni è stato una figura simbolo della polarizzazione del cattolicesimo, ma adesso Wolfgang Haas è stato destituito. Il nuovo Papa Leone XIV traccia una linea nella sabbia a Vaduz e lascia il piccolo arcivescovado di fronte a un futuro incerto.

Papa Leone XIV, all'anagrafe Robert Prevost, ha accettato le dimissioni del controverso arcivescovo Wolfgang Haas.

In questo modo ha posto fine a una crisi ecclesiastica decennale nell'arcivescovado di Vaduz, in Liechtenstein.

Haas era molto controverso a causa delle sue posizioni ultraconservatrici e della sue problematiche nomine.

Il Papa ha nominato il vescovo liberale Benno Elbs come soluzione temporanea.

Per decenni, Wolfgang Haas ha diviso la Chiesa cattolica, da Coira a Vaduz. Adesso è finita.

Con un tratto di penna, il nuovo Papa Leone XIV, all'anagrafe Robert Prevost, ha posto fine al controverso capitolo di potere dell'arcivescovo del Liechtenstein. Ma il conflitto sul piccolo vescovado con i suoi 30'000 fedeli è tutt'altro che concluso, come riferisce la «NZZ».

Prevost era stato appena scelto quale responsabile delle nomine vescovili da Papa Francesco nel gennaio 2023 quando ha dovuto affrontare un caso particolarmente delicato.

L'arcivescovo Haas, noto per le sue posizioni ultraconservatrici e per una politica sacerdotale discutibile, ha dovuto offrire le sue dimissioni al pontefice.

Una diocesi per un uomo solo

Haas non era un normale capo della diocesi. A causa della massiccia resistenza in Svizzera, nel 1997 il Vaticano ha creato appositamente per lui l'arcivescovado di Vaduz, una sorta di esilio ecclesiastico.

Ma anche lì Haas non è mai stato veramente il benvenuto. Il Governo e il Parlamento non hanno partecipato al suo insediamento, il casato principesco ha preso le distanze, le manifestazioni hanno accompagnato la sua partenza.

La sua eredità? Circa 60 sacerdoti ordinati, alcuni con un passato dubbio: dalle accuse di abusi e pornografia infantile alle teorie cospirative.

Dimissioni? Solo a malincuore

Anche quando Haas ha compiuto 75 anni, non ha mostrato alcuna volontà di dimettersi. In una lettera pastorale, ha rimproverato l'«arroganza» dei suoi critici e si è paragonato ai discepoli perseguitati di Gesù.

Ha lasciato la sua lettera di dimissioni senza risposta per diversi giorni prima che il Vaticano dovesse intervenire.

Prevost, allora ancora prefetto, ora pontefice, fece presto: non solo accettò la lettera di dimissioni, ma non nominò un successore conservatore. Al contrario, nominò amministratore apostolico il vescovo Benno Elbs di Feldkirch, più liberale, una soluzione provvisoria che metteva apertamente in discussione l'eredità di Haas.

Rimane un cantiere per il Papa

Anche se il nuovo Papa viene dagli Stati Uniti, è ben consapevole della situazione instabile del Liechtenstein. Si sta cercando un nuovo vescovo, ma molti candidati lo stanno rifiutando. L'eredità è troppo delicata, troppo complicata. Soprattutto: cosa fare dei sacerdoti di Haas?

Se non si trova nessuno, probabilmente Leone XIV dovrà intervenire di nuovo in prima persona, non più come capo del personale, ma come supremo pastore della Chiesa cattolica.