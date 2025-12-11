  1. Clienti privati
«Best dressed 2025» Papa Leone XIV nella lista di Vogue America dei meglio vestiti di quest'anno

SDA

11.12.2025 - 20:27

Papa Leone XIV
Papa Leone XIV
Alessandra Tarantino/AP/dpa

C'è anche Papa Leone XIV nella tradizionale lista dei «best dressed» dell'anno stilato dalla rivista di riferimento della moda, «Vogue America». Il Pontefice appare nella galleria dei 55 personaggi meglio vestiti del 2025 insieme ad attori come Jacob Elordi e Chloe Sevigny e artisti come Tyler The Creator, ma anche a Michelle Obama.

Keystone-SDA

11.12.2025, 20:27

La sua scheda, uguale a quelle degli altri 54 «best dressed», lo considera «noto per: rompere con i gusti umili del suo predecessore, Papa Francesco, ma mantenere il suo sarto e perpetuare l'eredità papale per quanto riguarda i paramenti liturgici di pregio. Invitare leggende del cinema come Monica Bellucci e Cate Blanchett in Vaticano nel tentativo di modernizzare l'immagine della Chiesa (e, sì, assecondare le sue cinefilie)».

Il suo «Miglior abito del 2025» per «Vogue» è stato sfoggiato nella «sua prima apparizione da Papa, sulla loggia centrale della Basilica di San Pietro, con una mantella di mozzetta di raso rosso e una stola rosso vinaccia ricamata in oro, abbinata a un pendente a croce con cordone di seta dorata».

