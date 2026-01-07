Tra poche ore il Papa si riunirà con i cardinali convocati da tutto il mondo per il Concistoro straordinario che disegnerà il futuro della Chiesa con il contributo collegiale (foto d'archivio) Keystone

Il Papa, in aula Paolo VI a causa delle temperature rigide, tiene la prima udienza generale del nuovo anno.

Keystone-SDA SDA

Tra poche ore Leone XIV si riunirà con i cardinali convocati da tutto il mondo per il Concistoro straordinario che disegnerà il futuro della Chiesa con il contributo collegiale. Le conclusioni dei lavori – si parte oggi alle 16.15 nell’Aula nuova del Sinodo – saranno illustrate giovedì sera al termine della sue giorni in una conferenza stampa.

«Dopo l'Anno giubilare iniziamo un nuovo ciclo di catechesi sarà dedicato al Concilio Vaticano II e alla rilettura dei suoi Documenti» poiché «si tratta del Magistero che costituisce ancora oggi la stella polare del cammino della Chiesa», ha detto.

«San Giovanni Paolo II, alla fine del Giubileo del 2000, affermava così: 'Sento più che mai il dovere di additare il Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX' «, «anche se il tempo che ci separa da questo evento non è tantissimo, è altrettanto vero che la generazione di vescovi, teologi e credenti del Vaticano II oggi non c'è più. Pertanto, mentre avvertiamo la chiamata di non spegnerne la profezia e di cercare ancora vie e modi per attuarne le intuizioni, sarà importante conoscerlo nuovamente da vicino, e farlo non attraverso il «sentito dire» o le interpretazioni che ne sono state date, ma rileggendo i suoi Documenti e riflettendo sul loro contenuto».