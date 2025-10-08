Il britannico Mitchell Deakin è sopravvissuto a un incidente con il paracadute (immagine illustrativa KEYSTONE

Il suo paracadute e quello di riserva si sono impigliati a un'altitudine di 3'300 metri: un giovane britannico sopravvive a un incidente di paracadutismo vicino a Las Vegas. Nonostante le gravi ferite, è ottimista.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Durante un lancio in tandem nei pressi di Las Vegas, sia il paracadute principale che quello di riserva di un 25enne britannico hanno fatto cilecca.

Mitchell Deakin è sopravvissuto nonostante le ferite potenzialmente letali, mentre il suo compagno di tandem rimane in condizioni critiche.

Le autorità stanno indagando sull'incidente, poiché un testimone ha riferito che il paracadute di riserva si era impigliato in quello principale. Mostra di più

Un drammatico incidente di paracadutismo si è verificato nel deserto del Nevada quando Mitchell Deakin è precipitato da 3'300 metri durante un lancio in tandem.

Il paracadute principale del 25enne britannico non si è aperto correttamente e anche il paracadute di riserva ha ceduto, provocando una caduta incontrollata. Entrambi i paracadutisti hanno toccato terra ad alta velocità vicino a Las Vegas.

Deakin ha riportato gravi lesioni a causa dell'impatto, tra cui la frattura del bacino, diverse costole rotte, un polmone perforato e una lesione a un rene.

Le condizioni del compagno sono critiche

Nonostante le gravi lesioni, Deakin è ora di nuovo cosciente e può anche camminare con le stampelle. Una campagna di raccolta fondi lanciata dalla sua fidanzata ha permesso di raccogliere 24'000 dollari americani, circa 19'000 franchi svizzeri.

Le condizioni del suo compagno di viaggio, Jiron Arcos Ponce, restano critiche ed è ricoverato in terapia intensiva. Le autorità stanno indagando sull'incidente. Un istruttore di paracadutismo ha assistito all'incidente.

Ha raccontato al «Las Vegas Review Journal» che il paracadute di riserva ha impedito al paracadute principale di aprirsi completamente, provocando un pericoloso avvitamento.

Non un incidente isolato

La famiglia di Deakin è grata per il sostegno e i numerosi messaggi ricevuti. L'incidente rimane oggetto di indagine da parte delle autorità competenti per determinare le cause esatte del guasto al paracadute.

Il paracadutista non è il primo atleta ad avere un atterraggio fortunato. Nel 2019, una donna in Canada è sfuggita per poco alla morte dopo un lancio andato male.

Sia il paracadute principale che quello di riserva hanno ceduto e la paracadutista è precipitata senza controllo per circa 20 secondi. Miracolosamente, è sopravvissuta all'impatto ma ha riportato gravi ferite.