Paraguay Sequestrate 89 tonnellate di marijuana destinate al Brasile

SDA

5.12.2025 - 09:49

Imponente operazione delle unità antidroga paraguaiane. (Immagine d'archivio).
Imponente operazione delle unità antidroga paraguaiane. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'Agenzia antidroga del Paraguay, la Senad, ha annunciato di aver sequestrato quasi 89 tonnellate di marijuana in un'operazione condotta nei pressi del confine con il Brasile.

Keystone-SDA

05.12.2025, 09:49

Dopo la pesatura definitiva, il direttore della Senad, Jalil Rachid, ha confermato un totale di 88.991 chili. Lo riportano i principali media paraguayani.

La droga, destinata al mercato brasiliano, avrebbe avuto un valore superiore ai 13 milioni di dollari. L'operazione è scattata quando gli agenti hanno intercettato una carovana di veicoli nei pressi di Saltos del Guairá; i sospetti hanno tentato la fuga aprendo il fuoco contro le forze di sicurezza.

Nel successivo scontro a fuoco è rimasto ucciso un uomo, ritenuto membro di un'organizzazione criminale.

Cinque persone sono state arrestate, una delle quali ferita e attualmente ricoverata. La carovana era composta da 14 pick-up, tre camion e due automobili, tutti carichi di pacchi di marijuana destinati al mercato brasiliano.

