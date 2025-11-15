FranciaParigi: evacuata per allerta bomba la redazione di «Bfm Tv»
SDA
15.11.2025 - 18:30
Allerta alla bomba questo pomeriggio nei locali di «Bfm Tv», nel XV arrondissement di Parigi, che sono stati evacuati: le perquisizione da parte dei reparti specializzati delle forze dell'ordine non hanno però portato alla luce nulla di sospetto.
Keystone-SDA
15.11.2025, 18:30
15.11.2025, 18:40
SDA
Alle 15h19, una serie di spot pubblicitari e di servizi registrati è stata messa in onda e i programmi in diretta sono stati interrotti all'improvviso.
La sede di «Bfm» è stata circondata dalla polizia e gli artificieri hanno fatto evacuare il palazzo per procedere all'esame dei locali. Poco più tardi, sono arrivate squadre di poliziotti con cani anti-esplosivo. Secondo quanto trapelato, l'intervento delle forze dell'ordine è stato deciso dopo l'arrivo di una telefonata in cui si annunciava che l'edificio sarebbe esploso alle 15.15.
«Bfm Tv», in un post su X, ha informato che «i locali sono stati evacuati in seguito a un'allerta sulla sicurezza. Le forze dell'ordine sono sul posto per le necessarie verifiche. I nostri programmi sono temporaneamente interrotti su tutti i canali. Le nostre squadre si mobilitano per un ritorno in diretta al più presto. Grazie della comprensione».
Poco prima delle 18 sono riprese le trasmissioni in diretta. L'allerta alla bomba - hanno detto i giornalisti in diretta - «è stata presa molto sul serio dagli inquirenti anche perché siamo a sole 48 ore dalle commemorazioni dei 10 anni dagli attentati del 13 novembre 2015».
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico