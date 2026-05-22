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Arte Il Pont Neuf a Parigi trasformato in una grotta gonfiabile

SDA

22.5.2026 - 19:21

L'opera, dell'artista francese Jene-René, è lunga 120 metri.
L'opera, dell'artista francese Jene-René, è lunga 120 metri.
Keystone

Il Pont Neuf, il ponte più antico di Parigi, trasformato in una caverna. L'opera, chiamata appunto «La Caverne», è stata creata dall'artista francese Jene-René, meglio conosciuto con lo pseudonimo di JR.

Keystone-SDA

22.05.2026, 19:21

22.05.2026, 19:23

Lo riporta la BBC, mostrando un video in timelapse che ricostruisce la trasformazione del ponte durante la notte in una gigantesca grotta gonfiabile.

Si tratta dell'ultima di una serie di installazioni artistiche di grandi dimensioni in tutta la città di JR, con una lunghezza di 120 metri e un'altezza che varia dai 12 ai 18 metri e resterà aperta gratuitamente al pubblico dal 6 al 28 giugno.

In una intervista di Ap News, riportata dalla Bbc, JR ha dichiarato di aver voluto che l'opera «mettesse a confronto la rudezza e la natura selvaggia con la raffinata eleganza di Parigi». «C'è anche una sorta di ignoto», ha aggiunto, «di paura, di entrare in una grotta, e allo stesso tempo, di fascino».

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