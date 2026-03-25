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Parigi Incendio nel lussuoso Hotel Bristol, vicino all'Eliseo

SDA

25.3.2026 - 14:12

L'Hotel Bristol di Parigi situato nell'elegante rue du Faubourg Saint Honore non lontano dall'Eliseo (foto d'archivio)
L'Hotel Bristol di Parigi situato nell'elegante rue du Faubourg Saint Honore non lontano dall'Eliseo (foto d'archivio)
Keystone

Un incendio è attualmente in corso nel seminterrato dell'Hotel Bristol, nell'VIII arrondissement di Parigi, non lontano dall'Eliseo, hanno riferito i vigili del fuoco all'agenzia di stampa Afp.

Keystone-SDA

25.03.2026, 14:12

25.03.2026, 14:16

Circa un centinaio di pompieri sono sul posto per domare il rogo, che è «di discreta entità», hanno confermato i Vigili del Fuoco di Parigi 1. Tre persone hanno riportato ferite lievi. Tutto sarebbe sotto controllo.

Secondo fonti dei soccorritori 400 persone sono già state evacuate.

Situato nell'elegante rue du Faubourg Saint-Honoré, sul marciapiedi di fronte all'Eliseo, a pochi metri dalla presidenza della Repubblica e da place Beauvau, sede del ministero dell'Interno, il Bristol è uno degli hotel più frequentati dalle star dello spettacolo di passaggio a Parigi. Appartiene alla multinazionale di origine tedesca Oetker.

«Tutto è sotto controllo»: la direzione dell'Hotel Bristol rassicura sulle conseguenze dell'incendio che si è sviluppato oggi poco dopo le 11 nelle cucine del «palace», uno dei più lussuosi hotel parigini, a pochi metri dall'Eliseo. La direzione conferma che 400 persone sono state evacuate e tre sarebbero rimaste leggermente ferite. Una soltanto è stata affidata alle cure dei medici accorsi con le ambulanze.

Secondo informazioni concordanti, le fiamme sono partite dalle cucine, al piano interrato dell'hotel: «Tutti i dipendenti e i clienti sono stati evacuati secondo le procedure – garantiscono al Bristol – tutto è sotto controllo».

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