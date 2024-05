Jerry Seinfeld mentre tiene il suo discorso alla Duke University Keystone

Decine di studenti hanno abbandonato la cerimonia di laurea della prestigiosa Duke University a Durham in Nord Carolina mentre veniva conferito un dottorato honoris causa al comico americano Jerry Seinfeld, che ha sostenuto apertamente Israele nella sua guerra a Gaza.

Lo mostrano filmati apparsi sui social dove si vedono studenti che portano una bandiera palestinese.

Lo streaming della cerimonia a Duke non mostrava il boicottaggio, ma si sentivano fischi, che hanno costretto il presidente dell'università Vincent Price a interrompere brevemente la sua presentazione di Seinfeld mentre il comico era accanto a lui.

Seinfeld ha accettato la laurea ad honorem tra gli applausi e ha pronunciato il discorso di apertura della scuola senza ulteriori interruzioni.

Il 70enne non ha alluso alla guerra e ha accennato al fatto di essere ebreo solo brevemente, in una battuta: «Sono cresciuto come un ragazzo ebreo di New York. Questo è un privilegio se vuoi essere un comico», ha detto.

Duke aveva precedentemente affermato che durante la cerimonia sarebbero stati conferiti i diplomi a circa 6'900 studenti.

Un cambio radicale nella sua carriera

Per decenni, Seinfeld è stato un comico decisamente apolitico, noto soprattutto per aver realizzato una delle sitcom più amate di tutti i tempi, chiamata appunto «Seinfeld», considerata una delle più innovative nella storia della tv.

Ma è stato insolitamente esplicito riguardo al suo sostegno a Israele da quando sono iniziati i combattimenti a Gaza, suscitando polemiche. Si è recato a Tel Aviv a dicembre per incontrare le famiglie degli ostaggi catturati dai militanti di Hamas durante l'attacco del 7 ottobre contro Israele.

Quando la rivista GQ gli ha chiesto quale fosse la motivazione del viaggio, ha risposto: «Beh, sono ebreo».

