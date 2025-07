Felix Baumgartner è morto giovedì durante un lancio in parapendio. Immagine: Barbara Gindl/APA/dpa

L'atleta estremo austriaco Felix Baumgartner è morto giovedì in un incidente in parapendio. Ora una testimone oculare riferisce di aver sentito un «boato» poco prima dell'incidente.

DPA, twfl dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Una testimone oculare ha parlato della morte dello sportivo estremo austriaco Felix Baumgartner.

La donna sostiene di aver sentito un «boato» poco prima dell'incidente di Baumgartner.

Felix Baumgartner era famoso in tutto il mondo per il suo salto nello spazio del 2012.

Giovedì, lo sportivo estremo è morto in un incidente di parapendio. Mostra di più

Una testimone oculare a Porto Sant'Elpidio, in Italia, ha riferito di aver sentito un boato durante l'incidente fatale di Felix Baumgartner in parapendio.

«Era tutto normale, poi ha iniziato a girare come una trottola», ha detto venerdì Mirella Ivanov, 30 anni.

«Si è schiantato e abbiamo sentito un boato. Mi sono girata perché pensavo che fosse caduto sugli scogli. Poi ho visto due bagnini che correvano», ha detto.

Mirella Ivanova si trovava vicino al luogo dell'incidente, nelle Marche, con i suoi due figli piccoli.

Il 56enne Baumgartner è morto nell'incidente vicino a una piscina in prossimità della costa adriatica, come ha confermato il sindaco della città di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella.

«È un destino molto difficile da comprendere»

«È un destino molto difficile da comprendere per un uomo che ha battuto diversi record, che è stato un'icona del volo e che ha viaggiato nello spazio», ha dichiarato Ciarpella all'agenzia di stampa AP.

Baumgartner era famoso in tutto il mondo per il suo salto nello spazio del 2012, in cui era precipitato più velocemente della velocità del suono. Le cause dell'incidente in parapendio sono ancora oggetto di indagine.

Ciarpella ha detto che Baumgartner era in vacanza nella zona. Gli investigatori ritengono possibile che Baumgartner sia stato male durante il volo fatale.

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sui social media dei video dell'atleta estremo che volava con un parapendio a motore sopra le città costiere.