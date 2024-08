Il 19enne prima della sua partenza da Ginevra. Keystone

Ethan Guo, un diciannovenne americano appassionato di aviazione fin da bambino, è decollato oggi dall'aeroporto di Ginevra con un Cessna 182 nella speranza di portare a termine un'impresa mai realizzata finora.

Il giovane vuole diventare la prima persona a volare in solitaria attraverso i sette continenti con un piccolo aereo.

Dalla città romanda, se tutto andrà come previsto, l'intrepido teenager volerà prima in Grecia, per poi proseguire il proprio periplo del globo verso Egitto, Arabia Saudita, India, Indonesia, Australia, Filippine, Cina e Giappone.

Attraverserà poi il Pacifico settentrionale fino all'Alaska, prima di virare verso sud. Passerà quindi per il Canada, gli Stati Uniti e poi si dirigerà verso il Sud America, per concludere il suo itinerario di oltre 50'000 miglia (più di 80'000 km), spalmate su 100 giorni e rotti, in Antartide. L'aviatore effettuerà più di 75 decolli e atterraggi in 60 Paesi.

Il suo viaggio ai quattro angoli del pianeta ha anche una ragione concreta: Ethan Guo spera di raccogliere un milione di dollari per la ricerca sul cancro infantile. Uno dei suoi cugini infatti, che soffre di questa malattia, lo ha incoraggiato a prendere i comandi di un aereo e a racimolare fondi per il St. Jude Children's Research Hospital di Memphis (Tennessee, Usa).

Per riuscire in questa avventura, Guo ha dovuto apportare alcune modifiche al suo Cessna 182. I due sedili sul retro della cabina di pilotaggio sono stati rimossi per far posto a un serbatoio supplementare. In questo modo, il velivolo può anche trascorrere 17 ore di fila in aria senza fermarsi.

