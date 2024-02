Allerta maltempo a Tahiti Keystone

Diversi arcipelaghi della Polinesia francese sono in pre-allerta ciclone e le Isole del Vento, compresa Tahiti, sono state messe in allerta rossa per «forte pioggia» con l'avvicinarsi della depressione tropicale Nat.

Lo hanno annunciato oggi le autorità di questa comunità del Pacifico.

«Sono previste forti piogge anche sostenute. La quantità di precipitazioni potrebbe raggiungere o superare i 200 litri per metro quadrato», ha precisato l'Alta Commissione della Repubblica della Polinesia francese che prevede raffiche tra 90 e 110 km/h.

Tre quarti della popolazione polinesiana francese vive nelle Isole del Vento (Tahiti e Moorea). L'ultimo passaggio di un ciclone in Polinesia risale al 2010. Oli colpì soprattutto l'arcipelago australe, provocando la morte di un uomo.

