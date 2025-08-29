  1. Clienti privati
«Buon rientro» Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine

29.8.2025 - 08:48

Un automobilista ha lasciato la sua Mercedes nel parcheggio del centro commerciale OrioCenter, vicino all'aeroporto di Bergamo, accumulando multe e messaggi poco gentili. Non è un caso isolato e il fenomeno preoccupa le autorità locali.

Igor Sertori

29.08.2025, 08:48

29.08.2025, 13:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un automobilista, partito per le vacanze dall'aeroporto di Bergamo, ha pensato bene di parcheggiare la sua auto nel vicino posteggio di un centro commerciale.
  • Una furbata? Non proprio.
  • Finora sul suo parabrezza sono state appicciate 20 multe e diversi messaggi ironici, e qualcuno anche meno gentile.
  • Il sindaco di Orio al Serio spiega che ogni notte ci sono fino a 300 auto nei parcheggi dell'Oriocenter.
  • Il fenomeno selvaggio sta creando anche problemi di sicurezza: la polizia locale pattuglia la zona ogni notte e sono circa 50 le multe emesse ogni giorno.
Un automobilista ha pensato di risparmiare sul parcheggio lasciando la sua Mercedes nel parcheggio dell'Oriocenter, vicino all'aeroporto di Orio al Serio, prima di partire per le vacanze.

Tuttavia, come riportato dal «Corriere della Sera», il suo piano si è rivelato costoso, poiché ha accumulato numerose multe e messaggi scritti sulla polvere che si è depositata sull'auto.

L'auto, nel parcheggio da fine luglio, ha ricevuto almeno venti multe e diversi messaggi ironici e offensivi. Tra questi, il classico «pirla» e un sarcastico «buon rientro».

Il fenomeno delle auto lasciate nei parcheggi dell'area aeroportuale è in crescita e le autorità locali stanno cercando di affrontarlo.

«Fino a 300 auto nei parcheggi dell'Oriocenter ogni notte»

Il sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta, ha spiegato che ogni notte ci sono fino a 300 auto nei parcheggi dell'Oriocenter, creando problemi di sicurezza.

Per contrastare il fenomeno, un agente della polizia locale pattuglia la zona ogni notte, emettendo 50-60 multe, che possono essere emesse ogni 24 ore, il che significa che i proprietari delle auto possono trovarsi a dover pagare diverse sanzioni al loro ritorno.

Colletta ha sottolineato che il problema non è solo economico, ma anche di sicurezza. Le aree intorno all'aeroporto sono sensibili e ricevono continue allerte dalla Prefettura.

Inoltre, ci sono stati episodi di vandalismo e furti nelle vetture lasciate in sosta. La maggior parte dei trasgressori sono italiani, mentre gli stranieri tendono a utilizzare i parcheggi ufficiali o privati intorno all'aeroporto.

Le autorità locali continueranno a intensificare i controlli per affrontare il problema.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.

