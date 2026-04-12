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A bordo anche svizzeri Rinviata per maltempo la partenza della nuova Flotilla verso Gaza

SDA

12.4.2026 - 19:57

La nuova Flotilla per Gaza – a bordo della quale vi sono anche attivisti svizzeri – ha lasciato solosimbolicamente il Port Vell di Barcellona il 12 aprile.
La nuova Flotilla per Gaza – a bordo della quale vi sono anche attivisti svizzeri – ha lasciato solosimbolicamente il Port Vell di Barcellona il 12 aprile.
KEYSTONE

La nuova Flotilla per Gaza – a bordo della quale vi sono anche attivisti svizzeri – ha lasciato simbolicamente il Port Vell di Barcellona nel pomeriggio, ma l'inizio del viaggio è stato rinviato di uno e due giorni a causa del maltempo.

Keystone-SDA

12.04.2026, 19:57

Corrono molti rischi. Salpa da Barcellona la nuova Flotilla per Gaza, anche svizzeri a bordo

Corrono molti rischiSalpa da Barcellona la nuova Flotilla per Gaza, anche svizzeri a bordo

Gli organizzatori hanno assicurato che i mezzi si sposteranno all'interno del porto catalano verso altre strutture portuali per «motivi di sicurezza».

«In questa flotilla ci sono persone tenaci e persistenti, che non solo porteranno aiuti umanitari. Oggi si imbarca anche la poca umanità che resta in Europa», ha assicurato in conferenza stampa Saif Sbukeshek, portavoce della seconda missione della Global Sumud Flotilla in partenza da Barcellona, dopo quelle del settembre 2025.

L'eurodeputato dei Comuns, Jaume Asens, ha chiesto al governo spagnolo di inviare una fregata militare a scortare spedizione e alla Commissione Europea di «organizzare una missione navale congiunta di carattere preventivo nel Mediterraneo per garantire la libertà di navigazione in acque internazionali», come ha spiegato in dichiarazioni ai media.

Presenti agli eventi al Moll de la Fusta in occasione della partenza simbolica, l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau e la segretaria generale di Podemos, Ione Belarra.

Numerose marce in sostegno della spedizione per Gaza

Marce in sostegno della spedizione per Gaza si sono svolte oggi a Madrid, nel Paese Basco, in Galizia e in Andalusia.

Settimana scorsa la delegazione svizzera dell'organizzazione Global Sumud Flotilla aveva fatto sapere in una nota che in tutto nove cittadini elvetici sarebbero salpati verso Gaza con la nuova flotta internazionale nel corso dei prossimi mesi. Altri convogli salperanno da Italia, Grecia e Turchia.

Dei nove partecipanti rossocrociati, due si sarebbero imbarcati già questo fine settimana, aveva precisato l'organizzazione.

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