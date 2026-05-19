  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Decollata dalla Guyana Francese È partita Smile, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina

SDA

19.5.2026 - 07:24

C'è anche un po' di Svizzera nella missione Smile. (Immagine d'archivio).
C'è anche un po' di Svizzera nella missione Smile. (Immagine d'archivio).
Keystone

È partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa e Cina: è decollata alle 05.52 (ora svizzera) dal Centro Spaziale Guyanese di Kourou, in Guyana Francese, con un razzo Vega C.

Keystone-SDA

19.05.2026, 07:24

19.05.2026, 07:47

Grazie alla sua vista a raggi X Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la 'bolla' protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il satellite sarà rilasciato a oltre 706 chilometri di altezza e da cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva.

Acronimo di Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, Smile è una missione scientifica fondamentale per comprendere come il vento solare, l'insieme di particelle cariche che investono continuamente il nostro pianeta e che possono aumentare notevolmente durante le eruzioni solari, influenza il nostro campo magnetico e possa produrre incidenti alle telecomunicazioni e a tutti i sistemi spaziali.

È anche una importante missione di cooperazione internazionale, la prima sviluppata alla pari tra Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze cinese. A bordo ci sarà anche diversa tecnologia sviluppata in Svizzera

A portare in orbita la missione è un razzo Vega C, il lanciatore europeo che viene realizzato dall'italiana Avio a Colleferro (Rm), la cui spinta è fornita dai suoi 4 stadi, il primo dei quali ha esaurito il suo compito dopo appena 144 secondi a oltre 60 chilometri di quota.

Subito dopo la separazione del primo stadio denominato P120 entreranno in funzione in successione il secondo e il terzo stadio (Zefiro 40 e Zefiro) e infine il quarto stadio a propulsione liquida denominato Avum+ che eseguirà di accensioni quando si troverà già a una quota superiore ai 400 chilometri.

Soddisfazione in Svizzera

Applausi sono scoppiati a Brugg (AG) quando il satellite di osservazione dei venti solari Smile è giunto sano e salvo nello spazio.

Circa un'ora dopo il decollo, il satellite si è separato dal razzo e ha dispiegato i pannelli solari. Il lancio è quindi considerato un successo. «Abbiamo un nuovo satellite», ha dichiarato Säm Krucker a Keystone-ATS.

I ricercatori della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale (FHNW) hanno sviluppato e costruito componenti importanti per la missione. Secondo loro, questo lancio rappresenta una tappa fondamentale.

«Ora inizia la parte più emozionante», ha aggiunto Säm Krucker, che dirige il progetto Smile presso la FHNW. Il satellite dovrà ora raccogliere dati nello spazio per tre anni.

Alla FHNW è stato sviluppato, testato e perfezionato un sistema di raffreddamento destinato al telescopio. I ricercatori svizzeri hanno inoltre contribuito al software della missione sviluppando algoritmi destinati a migliorare la qualità dell'immagine della telecamera grandangolare.

Oltre ad alcune parti del satellite, anche elementi del razzo incaricato di metterlo in orbita provengono dalla Svizzera. La copertura del razzo, che protegge il satellite, è stata realizzata in particolare da Beyond Gravity a Emmen (LU).

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Voleva risparmiare 2'000 franchi, ma il cambio di cassa malati diventa un incubo: ecco perché
Emma: «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato»
Fiorello chiama Amadeus dal Salone del Libro: «Dai Ama, torna in Rai»
La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»

Altre notizie

Nel Regno Unito. Scandalo a «Matrimonio a prima vista»: le concorrenti denunciano abusi e violenze sessuali

Nel Regno UnitoScandalo a «Matrimonio a prima vista»: le concorrenti denunciano abusi e violenze sessuali

«È un animale morto!». Sale sulla carcassa della balena Timmy per farsi una foto, poi si giustifica in modo bizzarro

«È un animale morto!»Sale sulla carcassa della balena Timmy per farsi una foto, poi si giustifica in modo bizzarro

Svizzera. Traffico di droga: sequestrati beni per quasi 13 milioni

SvizzeraTraffico di droga: sequestrati beni per quasi 13 milioni