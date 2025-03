Donna su un volo Swiss scioccata per il comportamento di un passeggero, ecco perché

Un uomo si è masturbato su un volo per Dresda. KEYSTONE

Su un volo Swiss da Zurigo a Dresda, un passeggero si sarebbe masturbato senza badare alla altre persone che aveva intorno. Una donna ha chiesto di poter cambiare posto e quindi l'equipaggio è dovuto intervenire. La polizia ha poi preso in custodia l'uomo poco dopo l'atterraggio.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una passeggera di un volo Swiss ha notato vicino a lei un uomo che si masturbava.

L'equipaggio è quindi dovuto intervenire, ma l'uomo avrebbe detto di non capire perché il suo comportamento non era adeguato.

La polizia ha aperto un'indagine dopo l'atterraggio dell'aereo a Dresda. Mostra di più

Lunedì mattina, sul volo Swiss LX918 da Zurigo a Dresda, si è verificato un fatto che ha sorpreso anche gli agenti più esperti: un passeggero di 33 anni si sarebbe masturbato durante il volo, senza badare al fatto che intorno aveva tutte le altre persone a bordo.

Secondo la Polizia federale di Dresda, una donna ha notato l'uomo «assecondare i suoi bisogni personali» intorno alle 7:40 del mattino ed è rimasta scioccata. Ha quindi avvertito il personale di bordo e ha chiesto di essere spostata su un altro sedile.

L'equipaggio ha affrontato l'uomo che, secondo la polizia, ha inizialmente reagito in modo irragionevole e apparentemente non avrebbe visto il suo comportamento come problematico. Avrebbe smesso di fare quello che stava facendo solo dopo essere stato sollecitato più volte.

Swiss ha confermato l'accaduto

Dopo l'atterraggio a Dresda, il tedesco è stato ricevuto dalla polizia federale. Ha ammesso il fatto agli agenti, ma ha sottolineato di non essere a conoscenza di alcuna colpa... dopo tutto, ha detto, non aveva esposto i genitali.

Le autorità hanno ritenuto invece che si tratti di un reato pubblico e hanno aperto un'indagine.

La compagnia aerea Swiss ha confermato l'incidente a «Watson». L'uomo è stato avvertito durante il volo e consegnato alle autorità dopo l'atterraggio. La compagnia non ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto.