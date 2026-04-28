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Perché lo hanno fatto? Passeggeri furiosi invadono la pista e bloccano un volo Ryanair, ecco il video

Sven Ziegler

28.4.2026

La pista è stata bloccata da una trentina di persone. 
La pista è stata bloccata da una trentina di persone. 
Screenshot TikTok / La Provence.

Doveva essere un normale volo serale da Marsiglia a Marrakech, ma all’aeroporto la situazione è degenerata in scene fuori dall’ordinario.

Sven Ziegler

28.04.2026, 15:00

29.04.2026, 08:45

Hai fretta? blue News riassume per te

  • All’aeroporto di Marsiglia decine di passeggeri diretti a Marrakech, rimasti bloccati ai controlli di sicurezza, hanno invaso il piazzale e impedito il decollo di un volo Ryanair.
  • Dopo aver presumibilmente fatto scattare un allarme antincendio, circa 30 persone hanno raggiunto l’aereo sulla pista causando un ritardo di diverse ore.
  • Lo scalo ha avviato un’indagine, una donna è stata arrestata e diversi viaggiatori chiedono ora un risarcimento.
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La sera del 18 aprile, 83 passeggeri avrebbero dovuto imbarcarsi sul volo per Marrakech in partenza da Marsiglia.

Molti di loro, però, non sono riusciti a superare in tempo i controlli di sicurezza.

Secondo diverse testimonianze, il gate sarebbe già stato chiuso mentre numerosi viaggiatori si trovavano ancora nell’area dei controlli.

La tensione è esplosa quando un gruppo di circa 30 persone avrebbe fatto scattare l’allarme antincendio per accedere al piazzale.

Una volta all’esterno, i passeggeri si sono diretti verso un Boeing 737 di Ryanair, posizionandosi davanti al velivolo per impedirne la partenza.

Passeggeri pronti ad agire per vie legali

Diversi video circolati online mostrano i viaggiatori sul piazzale in una situazione tanto insolita quanto delicata sul piano della sicurezza. Il decollo previsto in tarda serata ha subito un forte ritardo.

Solo diverse ore più tardi l’aereo è partito, ma senza la maggior parte dei viaggiatori coinvolti.

Le responsabilità dell’accaduto restano controverse. Alcuni media sostengono che molti viaggiatori siano arrivati troppo tardi in aeroporto.

Altri, invece, parlano di lunghe attese ai controlli di sicurezza.

Gestore aeroportuale e compagnia aerea indicano una possibile carenza di personale della polizia di frontiera, mentre le autorità puntano il dito contro le procedure di imbarco particolarmente rapide della compagnia.

L’episodio avrà conseguenze. L’aeroporto ha annunciato l’apertura di un’indagine e, secondo i media francesi, una donna è stata arrestata con il sospetto di aver fatto scattare l’allarme antincendio.

Sul fronte legale, diversi passeggeri bloccati a Marsiglia si sono già organizzati per chiedere un risarcimento alla compagnia aerea.

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