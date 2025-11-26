  1. Clienti privati
Ecco il video! Passeggeri in ritardo violano un'uscita d'emergenza e corrono in pista verso l'aereo

Lea Oetiker

26.11.2025

Passeggeri corrono in pista dopo aver perso un volo

Passeggeri corrono in pista dopo aver perso un volo

24.11.2025

Due uomini hanno aperto un'uscita di emergenza all'aeroporto di Colonia e sono corsi sulla pista per prendere il volo che stavano per perdere in direzione di Bucarest. Sono stati fermati e accusati di violazione di domicilio.

Lea Oetiker

26.11.2025, 18:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Due uomini hanno perso il loro volo Wizz Air a Colonia, hanno premuto un pulsante di emergenza per entrare in pista e sono corsi dietro all'aereo in partenza.
  • Sono stati fermati dal personale dell'aeroporto e consegnati alla polizia.
  • È in corso un procedimento penale contro entrambi per violazione di domicilio e si sta indagando su un reato contro la legge sulla sicurezza aerea.
Mostra di più

Un incidente piuttosto insolito si è verificato all'aeroporto di Colonia. L'Airbus A321 dalla compagnia low-cost Wizz, che doveva volare da Colonia a Bucarest, si stava preparando al decollo quando due uomini hanno attraversato di corsa la pista agitando le braccia.

I due rumeni avevano perso il volo e hanno cercato di convincere il pilota a farli salire a bordo.

Un video dell'incidente è stato pubblicato su Facebook: «Quanto devi essere stupido per fare una cosa del genere e credere che funzioni davvero», ha commentato la pagina della comunità degli assistenti di volo a cui è stato inviato il video

«Questo atteggiamento non vi farà salire a bordo, ma vi farà arrestare o, peggio ancora, risucchiare da un motore».

La polizia aeroportuale ha consegnato i due uomini alla polizia. Come ha appreso «Bild» dall'aeroporto, i passeggeri in ritardo avevano infranto il vetro di un interruttore di emergenza e premuto il pulsante per aprire la porta verso la pista.

I due uomini sono stati accusati di violazione di domicilio. Si sta ancora indagando su un reato contro la legge sulla sicurezza aerea.

