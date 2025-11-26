Passeggeri corrono in pista dopo aver perso un volo 24.11.2025

Due uomini hanno aperto un'uscita di emergenza all'aeroporto di Colonia e sono corsi sulla pista per prendere il volo che stavano per perdere in direzione di Bucarest. Sono stati fermati e accusati di violazione di domicilio.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Due uomini hanno perso il loro volo Wizz Air a Colonia, hanno premuto un pulsante di emergenza per entrare in pista e sono corsi dietro all'aereo in partenza.

Sono stati fermati dal personale dell'aeroporto e consegnati alla polizia.

È in corso un procedimento penale contro entrambi per violazione di domicilio e si sta indagando su un reato contro la legge sulla sicurezza aerea. Mostra di più

Un incidente piuttosto insolito si è verificato all'aeroporto di Colonia. L'Airbus A321 dalla compagnia low-cost Wizz, che doveva volare da Colonia a Bucarest, si stava preparando al decollo quando due uomini hanno attraversato di corsa la pista agitando le braccia.

I due rumeni avevano perso il volo e hanno cercato di convincere il pilota a farli salire a bordo.

Un video dell'incidente è stato pubblicato su Facebook: «Quanto devi essere stupido per fare una cosa del genere e credere che funzioni davvero», ha commentato la pagina della comunità degli assistenti di volo a cui è stato inviato il video

«Questo atteggiamento non vi farà salire a bordo, ma vi farà arrestare o, peggio ancora, risucchiare da un motore».

La polizia aeroportuale ha consegnato i due uomini alla polizia. Come ha appreso «Bild» dall'aeroporto, i passeggeri in ritardo avevano infranto il vetro di un interruttore di emergenza e premuto il pulsante per aprire la porta verso la pista.

I due uomini sono stati accusati di violazione di domicilio. Si sta ancora indagando su un reato contro la legge sulla sicurezza aerea.