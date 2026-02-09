Chiunque viaggi in aereo con un cane o un gatto deve rispettare le regole. IMAGO

La compagnia aerea Swiss sta avendo sempre più problemi con i proprietari di animali domestici indisciplinati. Ad esempio, un uomo di Berlino ha dovuto pagare una multa di quasi 800 franchi perché ha fatto uscire più volte il suo cane dal trasportino.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Le violazioni delle norme sul trasporto di animali domestici in aereo sono in aumento.

Secondo l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), tali violazioni sono aumentate del 46% in un anno.

Ad esempio un passeggero di Berlino ha fatto uscire più volte il suo cane dal trasportino in violazione delle regole, nonostante il personale di bordo gli avesse chiesto di non farlo.

Ha dovuto pagare una multa di 791 franchi. Mostra di più

Le regole per i proprietari di animali domestici sui voli Swiss sono piuttosto chiare: cani e gatti fino a 8 kg di peso sono ammessi in cabina, ma devono trovarsi in un trasportino a prova di fuga e di graffio, dalla quale gli animali non possono uscire.

La compagnia aerea sta avendo però sempre più problemi con i proprietari di animali indisciplinati che non si attengono a queste regole, riporta il «Sonntagsblick», citando due sanzioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Un berlinese ha dovuto pagare 791 franchi

Un viaggiatore di Berlino ha tolto il suo cane dalla gabbietta di trasporto alla fine di dicembre 2024 sul volo da Zurigo a San Paolo subito dopo l'imbarco e poi altre due volte.

L'uomo ha ignorato le richieste del personale di bordo di non farlo in ogni occasione. Alla fine il berlinese ha pagato caro: l'UFAC gli ha inflitto una multa di 791 franchi.

Un incidente simile si è verificato su un volo svizzero operato da Helvetic da Zurigo a Bologna. Questa volta una donna italiana aveva lasciato il suo cane fuori dal trasportino, nonostante i ripetuti avvertimenti del personale di bordo. Alla fine ha dovuto pagare una multa di 400 franchi.

Le violazioni sono aumentate del 46%

Non si tratta di casi isolati. L'UFAC ha confermato al giornale che tali incidenti sono aumentati del 46% nel giro di un anno: «Nel 2024 ci sono state segnalate 80 violazioni dell'obbligo di trasportare animali, nel 2025 sono state 117».

Swiss sottolinea al «SonntagsBlick»: «Naturalmente i proprietari di animali possono dare loro da mangiare e da bere ai loro animali, ma gli amici a quattro zampe non possono correre liberamente in cabina».

Ci sono solo eccezioni per i cosiddetti animali di servizio, cioè cani guida o di assistenza: «Questi non sono soggetti ad alcuna restrizione di taglia o peso. Viaggiano gratuitamente in cabina e non devono essere sistemati in un box per il trasporto».