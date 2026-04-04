Il web s'infiammaUn passeggero fa cadere una lattina di birra sul treno e invia 20 franchi come scuse
Lea Oetiker
4.4.2026
Un passeggero davvero ben educato della Appenzeller Bahn ha dato prova di carattere: dopo un incidente sul treno, ha inviato una lettera di scuse insieme a 20 franchi. I commenti della rete non si sono fatti attendere.
Lea Oetiker
04.04.2026, 11:58
05.04.2026, 09:44
Lea Oetiker
Hai fretta? blue News riassume per te
Un passeggero sconosciuto ha scritto una lettera di scuse all'Appenzeller Bahnen per aver rovesciato una lattina di birra.
Lo sconosciuto ha allegato 20 franchi come risarcimento.
La compagnia ferroviaria e molti utenti hanno lodato il gesto su Instagram.
Le Appenzeller Bahnen si sono dette soddisfatte del post. Su Instagram hanno scritto: «Queste scuse e questo gesto di apprezzamento ci hanno reso molto felici. Un grande grazie al nostro team di pulizia per il loro impegno quotidiano!».
Anche gli utenti, nei commenti online, celebrano il gesto dello sconosciuto: «Wow, che bello. Molto apprezzabile», scrive un utente. Un altro è stupito: «Succede ancora di questi tempi», commenta. «Una persona con carattere», dice un altro.