Questa lettera ha fatto piacere alla Appenzeller Bahn. Screenshot Instagram/ Appenzeller Bahn

Un passeggero davvero ben educato della Appenzeller Bahn ha dato prova di carattere: dopo un incidente sul treno, ha inviato una lettera di scuse insieme a 20 franchi. I commenti della rete non si sono fatti attendere.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Un passeggero sconosciuto ha scritto una lettera di scuse all'Appenzeller Bahnen per aver rovesciato una lattina di birra.

Lo sconosciuto ha allegato 20 franchi come risarcimento.

La compagnia ferroviaria e molti utenti hanno lodato il gesto su Instagram. Mostra di più

Un post accorato nella cassetta delle lettere di Appenzeller Bahnen: La compagnia ha condiviso su Instagram una lettera scritta a mano ricevuta da un passeggero sconosciuto.

La persona descrive come stava viaggiando sul treno da Gais a San Gallo l'8 marzo, quando una lattina di birra gli è scivolata dalle mani e ha causato un pasticcio nella carrozza.

«Sono stato molto negligente e mi dispiace», si legge nella lettera su carta blu. «Farò più attenzione in futuro. La prego di accettare la banconota allegata per ripulire il disordine che ho causato».

La busta conteneva infatti anche una banconota da 20 franchi come piccolo risarcimento per il disguido.

Le Appenzeller Bahnen si sono dette soddisfatte del post. Su Instagram hanno scritto: «Queste scuse e questo gesto di apprezzamento ci hanno reso molto felici. Un grande grazie al nostro team di pulizia per il loro impegno quotidiano!».

Anche gli utenti, nei commenti online, celebrano il gesto dello sconosciuto: «Wow, che bello. Molto apprezzabile», scrive un utente. Un altro è stupito: «Succede ancora di questi tempi», commenta. «Una persona con carattere», dice un altro.