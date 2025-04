Un passeggero in rivolta su un volo da New York a Milano ha costretto l'aereo a tornare indietro. sda

Un passeggero su un volo da New York a Milano cerca di entrare nella cabina di pilotaggio per protesta. Il motivo? All'uomo non è stato servito il pasto che desiderava. L'incidente costringe l'aereo a tornare indietro.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Un aereo in rotta da New York a Milano è dovuto tornare indietro perché un passeggero si è ribellato e ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio.

L'incidente è stato apparentemente scatenato dalla frustrazione per il mancato permesso di sedersi all'uscita di emergenza con un bambino e per la mancanza di un pasto.

L'aereo è atterrato senza problemi a New York e il passeggero è stato portato via dal personale di sicurezza, ma non arrestato. Mostra di più

Un aereo che volava da New York a Milano è dovuto tornare indietro dopo che un passeggero a bordo ha causato notevoli disordini.

Il volo 198 dell'American Airlines è decollato dall'aeroporto JFK lunedì sera, ma dopo circa quattro ore il capitano ha deciso di tornare indietro. Il motivo? Un passeggero non ha rispettato le norme di sicurezza e ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio con la forza.

L'incidente è iniziato quando l'uomo ha cercato di sedersi all'uscita di emergenza con un bambino, cosa non consentita per motivi di sicurezza. Quando gli assistenti glielo hanno comunicato, ha reagito con rabbia.

La situazione è degenerata quando il pasto richiesto dal passeggero non era disponibile.

Disordini a bordo

I compagni di viaggio hanno riferito di una rissa nella parte posteriore dell'aereo. Krystie Tomlinson, una passeggera, ha raccontato: «Hanno chiesto se a bordo ci fossero poliziotti o personale dell'esercito in grado di aiutare».

Alla fine l'uomo ha attraversato il velivolo e ha cercato di raggiungere la cabina del pilota.

Michael Scigliano, un altro passeggero, ha descritto la situazione come «spaventosa». In un primo momento si era parlato di problemi tecnici, ma in seguito il capitano ha spiegato ai passeggeri la vera causa: «Mi dispiace per l'accaduto, ma la situazione non era più sotto controllo».

L'aereo dell'American Airlines viaggiava da due ore quando è dovuto rientrare a New York a causa di un passeggero in rivolta. Screenshot Flightradar 24

Ritorno a New York

L'aereo è atterrato a New York alle 3 del mattino. Le forze di sicurezza hanno scortato il passeggero arrabbiato fuori dall'aereo. Secondo il portale CBS news, non sono state mosse accuse contro di lui.

American Airlines ha commentato l'incidente: «La sicurezza dei nostri clienti e dipendenti è la nostra massima priorità e ringraziamo i passeggeri per la loro comprensione», ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI*.