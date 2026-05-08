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Arrestato a terra Passeggero ubriaco semina il caos a bordo, volo Ryanair costretto ad atterrare d'emergenza

ai-scrape

8.5.2026 - 15:45

L'aereo ha dovuto fare tappa all'aeroporto di Karlsruhe-Baden-Baden (immagine d'archivio d'illustrazione).
L'aereo ha dovuto fare tappa all'aeroporto di Karlsruhe-Baden-Baden (immagine d'archivio d'illustrazione).
sda

Doveva essere un normale volo da Berlino ad Alicante, ma si è trasformato in una corsa interrotta a causa di un passeggero fuori controllo.

Antonio Fontana

08.05.2026, 15:45

Protagonista della vicenda, un uomo di 43 anni, cittadino tedesco, che sarebbe salito ubriaco a bordo di un aereo Ryanair diretto in Spagna. Poco dopo il decollo, il suo comportamento avrebbe creato tensione tra i passeggeri e messo in difficoltà anche il personale di bordo.

Secondo quanto comunicato dalla polizia tedesca, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento molesto e aggressivo, giudicato «inaccettabile».

A quel punto il comandante ha deciso di non correre rischi: rotta modificata e atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Karlsruhe-Baden-Baden, nel sud-ovest della Germania, vicino al confine con la Francia.

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Una volta a terra, per il 43enne il viaggio è finito. La polizia è salita in azione e lo ha preso in consegna insieme ai suoi bagagli. Liberato dall’ospite indesiderato, l’aereo è poi ripartito verso Alicante, proseguendo il tragitto previsto.

Resta ancora da chiarire cosa sia accaduto dopo all’uomo: non è noto se sia tornato a casa, se abbia tentato di raggiungere comunque la Spagna con un altro volo, né quali sanzioni rischi per l’episodio.

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