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Dopo l'inverno I passi alpini di Furka, Grimsel e Novena riaprono

SDA

29.5.2026 - 14:05

Le temperature miti hanno facilitato la riapertura del passo della Novena
Le temperature miti hanno facilitato la riapertura del passo della Novena
Keystone

Altri tre passi alpini hanno riaperto i battenti oggi, venerdì, dopo la chiusura invernale: si tratta della Furka (VS/UR), del Grimsel (VS/BE) e della Novena (VS/TI). Il Susten (BE/UR) e il Gran San Bernardo (VS/I) sono invece ancora chiusi.

Keystone-SDA

29.05.2026, 14:05

29.05.2026, 14:11

Il passo della Furka, situato a 2'429 metri di altitudine, è stato riaperto al traffico dalle 09:00 di stamane, hanno annunciato le autorità urane. La strada del passo collega il canton Uri al Vallese, e più precisamente i comuni di Realp (UR) e Obergoms (VS).

Anche il passo del Grimsel, situato a 2'164 metri di altitudine tra Innertkirchen (BE) e Gletsch (VS), è nuovamente transitabile, ha indicato il Touring Club Svizzero (TCS). Infine, il passo della Novena, situato a 2'478 metri di altitudine tra Ulrichen (VS) e Airolo, è di nuovo percorribile normalmente.

Secondo il TCS, sui 77 principali passi alpini della Svizzera, risultano ancora chiusi soltanto quelli del Susten (2'234 m di altitudine) e del Gran San Bernardo (2'469 m).

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