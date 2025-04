Al via lo sgombero della neve sul Passo del San Gottardo, ecco a quando l'apertura

Ci vorrà del tempo per liberare la strada (immagine d'archivio). Keystone

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di sgombero della neve sul passo del San Gottardo: lo ha comunicato oggi il dipartimento costruzioni del Canton Uri, che ipotizza per metà maggio l'apertura della strada alla circolazione dei veicoli.

Nello stesso periodo dovrebbe tornare a essere transitabile il Klausen, mentre l'Oberalp sarà probabilmente aperto a fine aprile, il Furka a fine maggio e il Susten a metà giugno.

«Tutti i periodi indicati sono da considerarsi non vincolanti», precisano le autorità. Le date di apertura possono infatti essere posticipate fino a due settimane a seconda delle condizioni meteo in montagna. Non appena saranno note scadenze definitive il dipartimento informerà immediatamente.

Agli automobilisti viene quindi raccomandato di verificare le condizioni delle strade prima di avviarsi verso un passo: informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.ur.ch/strasseninfos.