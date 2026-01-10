  1. Clienti privati
Sudamerica Patagonia: circa 3'000 turisti sfollati per grossi incendi

SDA

10.1.2026 - 17:24

Diverse migliaia di ettari sono già andate in cenere.
Keystone
Keystone

Centinaia di vigili del fuoco e membri di altri servizi di emergenza sono all'opera nella Patagonia argentina per combattere alcuni vasti incendi forestali attivi da giorni: lo rende noto l'Agenzia federale per le emergenze (Afe).

Keystone-SDA

10.01.2026, 17:24

10.01.2026, 18:03

Tali roghi, di cui qualcuno era partito già a fine dicembre, hanno colpito in particolare la provincia di Chubut, bruciando nel complesso diverse migliaia di ettari di terreno. Secondo diversi media, negli scorsi giorni le autorità locali hanno iniziato l'evacuazione preventiva di circa 3000 turisti da zone a rischio per gli incendi della Patagonia, dove ora è piena estate.

Una delle situazioni più preoccupanti, riporta La Nación, riguarda il Parco Nazionale Los Alerces, situato in zona andina. «Tre fianchi del rogo sono in zone abitate», ha spiegato il responsabile del parco, Danilo Hernández Otaño. «Stiamo cercando di controllarle».

