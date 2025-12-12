Patrick Chappatte: «Negli Stati Uniti c'è paura, è qualcosa di cui non ci rendiamo conto»

Vignette e satira, Patrick Chappatte: «Negli Stati Uniti c'è paura, noi non ci rendiamo conto» Il vignettista Patrick Chappatte ha scritto con all'omologa americana Ann Telnaes il libro «Censura in America». Il libro presenta un dialogo tra i due artisti e mette in guardia dalla graduale scomparsa della libertà di espressione nell'era Trump. 09.12.2025

Il vignettista Patrick Chappatte ha scritto insieme all'omologa americana Ann Telnaes il libro «Censura in America». Il libro presenta un dialogo tra i due artisti e mette in guardia dalla graduale scomparsa della libertà di espressione nell'era Trump. Ecco l'intervista (video in francese).

Valérie Passello Valérie Passello

Si ha l'impressione che i fumettisti lavorino un po' da soli, ma lei ora è impegnato a questo libro a quattro mani. Come è nato questo incontro?

Patrick Chappatte: In realtà, Ann Telnaes è una grande signora del fumetto americano. E sono molto felice di presentarla al pubblico francofono attraverso questo libro. È vero che siamo ognuno nel proprio angolo, soprattutto lei negli Stati Uniti e io in Europa, a Ginevra. Questo fa parte del lavoro. È una professione piuttosto solitaria, ma ci conosciamo.

«Dimettendosi, Ann Telnaes ha compiuto un gesto di principio» Patrick Chappatte Vignettista della stampa

Per un certo periodo ha guidato l'American Press Cartoonists Association. Mi ha fatto entrare nel consiglio direttivo. Insieme, condividiamo la stessa preoccupazione di difendere non solo la professione di vignettista, ma più in generale la libertà di espressione.

Abbiamo una fondazione chiamata «Freedom Cartoonists» a Ginevra, che presiedo e che persegue questa stessa missione. Anche Ann Telnaes è membro del consiglio della nostra fondazione. Siamo quindi in contatto da molto tempo.

Disegno rifiutato dal Washington Post, che ha portato alle dimissioni di Ann Telnaes. Ann Telnaes, estratto dal libro «Censure en Amérique», apparso per éditions Arènes.

Lo scorso gennaio, nel 2025, Ann Telnaes si è dimessa dal «Washington Post», il giornale per cui aveva lavorato per 17 anni. Si è licenziata perché una sua vignetta è stata rifiutata. È stato un momento molto forte.

«In un'America che funziona - che funzionerebbe - quella vignetta sarebbe stata accettata» Patrick Chappatte Vignettista

Lei ha fatto un gesto di principio. Voleva dire al giornale che non possiamo più fare come ci pare. L'abbiamo difesa. L'abbiamo portata a Ginevra nel giugno 2025 e abbiamo iniziato una conversazione che continua nel libro.

La vignetta in questione riguarda, ovviamente, Donald Trump...

Si tratta di Donald Trump e Jeff Bezos e del legame tra i due. Vediamo i baroni della tecnologia, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Patrick Soon-Shiong il proprietario del «Los Angeles Times» e Jeff Bezos che presentano mazzette di denaro a questa enorme figura di Trump, riconoscibile per la pancia e la cravatta penzolante. E Bezos è anche il proprietario del «Washington Post», oltre che il miliardario superpotente che tutti conosciamo.

«E non stiamo parlando di un giornale qualsiasi: è stato il Washington Post a far scoppiare la storia del Watergate» Patrick Chappatte Vignettista della stampa

Così la redazione si è detta: «Wow, stiamo criticando il nostro capo». Hanno preventivamente avuto paura di pubblicare questa vignetta. Avevano paura della reazione di Jeff Bezos. E in un'America che funziona - che funzionerebbe - questa vignetta sarebbe passata.

Il proprietario, Jeff Bezos, o chiunque altro, l'avrebbe vista, forse l'avrebbe anche odiata, ma non avrebbe reagito, e anche se l'avesse fatto, il ruolo della stampa è proprio quello di criticare chi è al potere.

Disegno di Patrick Chappatte, sullo stesso tema. Patrick Chappatte, estratto dal libro «Censure en Amérique», éditions Arènes.

Inoltre, questa vignetta mostrava semplicemente la realtà. Era il periodo in cui i miliardari del settore tecnologico si schieravano tutti a favore di Trump al momento del suo insediamento. Tutti hanno versato milioni per la sua cerimonia, quindi si trattava quasi di un disegno descrittivo.

Quindi, vedere che la redazione era intimorita è ciò che Ann Telnaes chiama nel libro «obbedire in anticipo». E non stiamo parlando di un giornale qualsiasi: il «Washington Post» è la testata che ha rivelato il caso del Watergate, il giornale che ha una storia di dire la verità ai potenti, di dire ciò che è, di indagare. Questo giornale, questa tradizione storica, l'ha calpestata.

Il grande giornale ha avuto paura, la disegnatrice invece lei ha mostrato la via dei principi, del coraggio, non ha avuto paura di rivelare le incoerenze del Post. Ha rinunciato al lavoro di una vita, che ci crediate o no, non è stata una decisione facile.

Questa censura preventiva evidentemente la tocca da vicino, visto che lei è stato licenziato dal «New York Times» per una vignetta che non aveva disegnato!

Sì, ed è proprio nel nostro dialogo che le due cose risuonano. Nel 2019 il «New York Times» ha deciso di rinunciare a tutte le vignette giornalistiche. All'epoca ero il loro vignettista interno. Traducevamo addirittura le vignette in cinese, e posso garantirvi che non ce ne sono molte in cina di vignette.... e pure in spagnolo. Erano pubblicate nell'edizione internazionale in 180 Paesi nel mondo.

«Questa volta il potere è deciso a intimidire e a imporre la sua legge» Patrick Chappatte Vignettista

E poi c'è questo disegno che è apparso, riprodotto dalla stampa portoghese. Ero a New York per ricevere un premio a nome del «New York Times». Quando è apparsa questa vignetta - una vignetta su Netanyahu e Trump che ha suscitato uno scandalo, che è stata denunciata come antisemita - ci sono state manifestazioni fuori dal giornale.

La redazione è andata nel panico. Hanno cercato di fare del «damaging control» (controllo del danno ndr.) si sono scusati una prima volta, poi altre due, poi hanno visto che stava diventando complicato.

Alla fine hanno deciso che il modo migliore per gestire le vignette giornalistiche era non averne affatto, per non dover affrontare tutte le polemiche. Così hanno rinunciato alle vignette e al mio contratto. È il 2019.

No comment. Patrick Chappatte, da «Censure en Amérique», éditions Arènes.

Lei ha parlato di difesa della libertà di espressione. A che punto è la libertà di espressione negli Stati Uniti? E, più in generale, nel mondo?

Nel 2019 abbiamo parlato del «New York Times» e sei anni dopo abbiamo la storia del «Washington Post». Siamo in presenza di autocensura preventiva. All'epoca i giornali erano sotto pressione che sale dal popolo, via i social media che da part delle lobbies.

Ora, nel 2025, ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso. Abbiamo a che fare con i poteri che contano, con Trump, anche se allora era già lui al potere, ma questa volta si tratta di un potere determinato a intimidire, a imporre la propria legge.

E vediamo una stampa americana che si è allineata, vediamo un'azienda che si è completamente allineata, vediamo un panorama di autocensura, o di censura all'interno dei gruppi di stampa, e sotto la pressione diretta dei poteri forti, come vediamo in Paesi poco democratici.

«Le vignette giornalistiche sono un barometro dello stato della democrazia» Patrick Chappatte Vignettista

Se si guarda al panorama americano, la situazione è molto preoccupante in questa terra di libertà. Poi, se parliamo del resto del mondo, dobbiamo prenderci un'oretta di tempo... Ma sappiamo tutti che le vignette della stampa, o la satira politica in generale, sono un barometro dello stato della democrazia. E se volete vedere come sta una democrazia, guardate come stanno i suoi vignettisti.

«Non è colpa mia!» Anne Telnaes, «Censure en Amérique», éditions Arènes.

Attraverso la mia fondazione, rendiamo omaggio ai vignettisti della stampa, assegniamo un premio internazionale che rende omaggio al coraggio. Sono stati premiati vignettisti del Kenya, di Hong Kong e di altri Paesi. Ma ora forse il prossimo vincitore del premio sarà americano, perché negli Stati Uniti la libertà è sotto attacco.

Vivendo in America, Ann Telnaes rischia più di lei quando disegna? E cosa rischia?

Certo che rischia. Ann Telnaes, come gli accademici, come gli intellettuali, come i giornalisti. Non molto tempo fa, ho trascorso tre settimane e mezzo negli Stati Uniti, incontrando coloro che resistono.

Poi ho fatto un servizio a fumetti su di loro su «Le Temps». C'è Terry Moran, un giornalista della «ABC», che è stato licenziato dopo un'intervista sui 100 giorni di Donald Trump nello Studio Ovale, che ha scontentato molto il Presidente. In seguito ha fatto un tweet infelice che è stato usato come pretesto per farlo licenziare. Queste persone rischiano la carriera.

Ann Telnaes ha già rinunciato alla sua dimettendosi. Dopo di che, rischiano... Beh, tutto è possibile. Non siamo nemmeno nel primo anno di Trump.

I 100 giorni di Trump. Patrick Chappatte, «Censure en Amérique», éditions Arènes.

Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, abbiamo visto, anche da parte del procuratore generale, il desiderio di dare la caccia agli oppositori. Ha detto che avrebbe perseguito coloro che fanno discorsi d'odio nel Paese, la libertà di parola, il Primo Emendamento, molto più libero persino delle nostre democrazie in termini di libertà di parola. È davvero agghiacciante.

«È un conflitto tra la depressione e il fatto che dobbiamo comunque agire» Patrick Chappatte Vignettista

Abbiamo visto John Bolton, che era un consigliere di Trump, sotto inchiesta. Così come persone vicine a Joe Biden. Quindi tutto può accadere. Ann Telnaes parla molto. Tiene molte conferenze. Ha ricevuto il premio Pulitzer per la seconda volta dopo le dimissioni dal «Washington Post». Si muove dentro e fuori dagli Stati Uniti. Se le viti si stringono, può rischiare di tutto.

Ma può continuare a disegnare. Ann Telnaes ha continuato a disegnare, ha solo trovato un'altra piattaforma.

Nel libro, lei parla pochissimo di scoraggiamento. Le capita mai di scoraggiarsi? E come lo supera?

Beh, Ann Telnaes è molto più preoccupata di me. Si alza ogni mattina in un Paese che sta cambiando e che sta subendo grandi cambiamenti in tutte le sue istituzioni.

No comment. Patrick Chappatte, «Censure en Amérique», éditions Arènes

Negli Stati Uniti c'è paura. È una cosa di cui non ci rendiamo conto. Paura nei media, nelle università, degli insegnanti che non osano più registrare le loro riunioni, dei docenti che non si dicono più le cose per e-mail, che dicono «incontriamoci» per parlare. Stiamo parlando degli Stati Uniti! Questa paura è palpabile e quindi deprimente.

«Attraverso i suoi disegni, l'autrice testimonia la deriva del potere negli Stati Uniti» Patrick Chappatte Vignettista

Ma i giovani che abbiamo incontrato e che stanno organizzando le manifestazioni, il «No King's Day» e tutto il resto, giovani pieni di coraggio, ventenni, ci danno speranza. I ragazzi che manifestano in tutto il Paese, determinati, che non hanno paura, che combattono la loro paura con l'azione, beh, questo ti fa venire il cuore nello stomaco.

Queste persone, gli americani, combattono ogni giorno. È un conflitto tra la depressione e il fatto che bisogna agire comunque. Ho posto la domanda ad Ann Telnaes: sì, è scoraggiata, disgustata.

No comment. Anne Telnaes, «Censure en Amérique», éditions Arènes.

Ma allo stesso tempo, la risposta migliore è disegnare. Disegnare esorcizza, fa bene alla digestione. Quindi ha questo effetto su di lei e, soprattutto, su tutti i suoi lettori. È davvero importante che continui.

Attraverso i suoi disegni, testimonia la deriva del potere negli Stati Uniti.

È una testimonianza unica, anzi storica.