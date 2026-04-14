  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Scialpinismo Patrouille des Glaciers in ostaggio delle valanghe, slittano le prime gare

SDA

14.4.2026 - 12:01

Le prime gare della tradizionale competizione di scialpinismo vallesana Patrouille des Glaciers sono state rinviate di 24 ore.

Una veduta della regione dove si tiene la Patrouille des Glaciers.
Una veduta della regione dove si tiene la Patrouille des Glaciers.
sda

Keystone-SDA

14.04.2026, 12:01

Le partenze, inizialmente previste per oggi e domani (martedì e mercoledì), non si svolgeranno secondo la tabella di marcia originaria a causa dell'elevato pericolo di valanghe lungo il tracciato.

Il rinvio riguarda in particolare le gare Zermatt-Verbier e Arolla- Verbier, hanno indicato ieri sera gli organizzatori. Restano invece confermate secondo il programma iniziale le competizioni in programma per il fine settimana.

Pericolo in montagna. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle valanghe

Pericolo in montagnaEcco tutto quello che c'è da sapere sulle valanghe

Neve troppo bagnata

«Le condizioni meteorologiche registrate nelle ultime 24 ore hanno provocato un inumidimento del manto nevoso, aumentando il rischio di slavine», si legge nella comunicazione via web.

Alle quote più alte si sono formati accumuli di neve soffiata a causa delle recenti nevicate e del vento .Potrebbero verificarsi valanghe spontanee, soprattutto negli strati fragili di neve vecchia. Il manto nevoso è stato indebolito anche dalle temperature miti e dalle piogge degli ultimi giorni. La neve è già molto bagnata su molti pendii, in alcuni punti fino a quasi 3000 metri.

Le gare del fine settimana rimangono in programma

A ciò si aggiungono le limitate condizioni di visibilità, che non consentono né un accesso ottimale per i soccorritori, né un livello di sicurezza adeguato alle esigenze della gara.

Gli organizzatori sono inoltre in attesa di un miglioramento della meteo nei prossimi giorni.

Le gare Z1 e A1 sono state quindi rinviate di un giorno, ma gli eventi del fine settimana (Z2 e A2) sono stati mantenuti, almeno per il momento.

Alla competizione sono annunciate quest'anno 1376 pattuglie, con 5504 partecipanti. La gara comporta anche un importante dispositivo d'accompagnamento, comprendente fra l'altro 900 militari.

È quasi record. Raddoppiati i morti sotto le valanghe rispetto alla passata stagione. Ecco i motivi dati dagli esperti

È quasi recordRaddoppiati i morti sotto le valanghe rispetto alla passata stagione. Ecco i motivi dati dagli esperti

I più letti

Leone XIV sfida Trump: «Un pulsante nucleare per il Vaticano». Ecco la storia di uno scontro senza precedenti
Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Ecco come Swiss Olympic commenta la frode di Patrick Fischer sul certificato Covid
Il festino bilaterale denunciato da Elettra Lamborghini era di Charles Leclerc? Ecco la risposta del pilota

Altre notizie

Satelliti in orbita. Amazon compra Globalstar per quasi 12 miliardi, adesso sfida Starlink

Satelliti in orbitaAmazon compra Globalstar per quasi 12 miliardi, adesso sfida Starlink

Tragedia in Vallese. Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, sarebbe stato poco convincente nelle 11 ore di interrogatorio

Tragedia in ValleseNicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, sarebbe stato poco convincente nelle 11 ore di interrogatorio

Il caso. Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?

Il casoUn anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?