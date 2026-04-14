Le prime gare della tradizionale competizione di scialpinismo vallesana Patrouille des Glaciers sono state rinviate di 24 ore.

Una veduta della regione dove si tiene la Patrouille des Glaciers. sda

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Le partenze, inizialmente previste per oggi e domani (martedì e mercoledì), non si svolgeranno secondo la tabella di marcia originaria a causa dell'elevato pericolo di valanghe lungo il tracciato.

Il rinvio riguarda in particolare le gare Zermatt-Verbier e Arolla- Verbier, hanno indicato ieri sera gli organizzatori. Restano invece confermate secondo il programma iniziale le competizioni in programma per il fine settimana.

Neve troppo bagnata

«Le condizioni meteorologiche registrate nelle ultime 24 ore hanno provocato un inumidimento del manto nevoso, aumentando il rischio di slavine», si legge nella comunicazione via web.

Alle quote più alte si sono formati accumuli di neve soffiata a causa delle recenti nevicate e del vento .Potrebbero verificarsi valanghe spontanee, soprattutto negli strati fragili di neve vecchia. Il manto nevoso è stato indebolito anche dalle temperature miti e dalle piogge degli ultimi giorni. La neve è già molto bagnata su molti pendii, in alcuni punti fino a quasi 3000 metri.

Le gare del fine settimana rimangono in programma

A ciò si aggiungono le limitate condizioni di visibilità, che non consentono né un accesso ottimale per i soccorritori, né un livello di sicurezza adeguato alle esigenze della gara.

Gli organizzatori sono inoltre in attesa di un miglioramento della meteo nei prossimi giorni.

Le gare Z1 e A1 sono state quindi rinviate di un giorno, ma gli eventi del fine settimana (Z2 e A2) sono stati mantenuti, almeno per il momento.

Alla competizione sono annunciate quest'anno 1376 pattuglie, con 5504 partecipanti. La gara comporta anche un importante dispositivo d'accompagnamento, comprendente fra l'altro 900 militari.