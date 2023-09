La Patrouille Suisse KEYSTONE/URS FLUEELER

È avvenuto senza autorizzazione il volo della Patrouille Suisse effettuato in giugno in vista della Festa federale di jodel a Zugo, durante il quale due aerei si sono toccati. Il sindaco di Zugo, André Wicki, ha affermato oggi all'agenzia Keystone-ATS che l'esercito non ha presentato alcuna richiesta e la città non ha concesso nessun permesso, confermando una notizia in tal senso diffusa dalla rivista «Beobachter».

Dopo l'incidente si è svolta una nuova valutazione con la città, il cantone e l'esercito ed è emerso che quest'ultimo non aveva ottenuto l'autorizzazione a causa di un malinteso, ha aggiunto Wicki.

Il 15 giugno, durante un volo di addestramento due F-5 Tiger si sono urtati nella zona di Baar (ZG). A seguito dell'incidente, il muso di uno dei due aerei si è staccato ed è piombato su un edificio.

Una persona, che in quel momento si trovava all'interno dell'immobile, è rimasta leggermente ferita da alcune schegge di vetro, dopo che una finestra è andata in frantumi per l'impatto provocato dalla componente staccatasi dal velivolo.

Sette Tiger F-5 erano coinvolti nell'esercizio. Tutti sono riusciti ad atterrare all'aeroporto militare di Emmen (LU) dopo l'incidente. Lo spettacolo aereo previsto è stato quindi cancellato.

mh, ats