Pattinatore statunitense scampa al disastro aereo di Washington grazie al suo cane

Il pattinatore statunitense Jon Maravilla è scampato al disastro aereo avvenuto a Washington grazie al suo cane.

Al momento dell'imbarco sul volo American Eagle 5342, un Bombardier CRJ700, gli è stato comunicato che il suo cane era troppo grande per viaggiare in cabina. Di conseguenza, Maravilla ha deciso di tornare a casa in auto, scampando così alla tragedia del volo partito da Wichiata in Kansas.

«Era il nostro volo di ritorno. Non capivo perché improvvisamente non fosse più possibile portare il mio cane con me – ha raccontato il pattinatore all'agenzia russa Ria Novosti –. Ma non potevo lasciarlo indietro, così abbiamo deciso di percorrere la strada in auto».

L'aereo su cui avrebbe dovuto viaggiare si è scontrato con un elicottero Sikorsky UH-60 Black Hawk dell'esercito americano durante l'avvicinamento all'aeroporto Reagan National, precipitando nel fiume Potomac e causando la probabile morte di tutti i 64 passeggeri a bordo, inclusi almeno 14 pattinatori, oltre ai tre membri dell'equipaggio dell'elicottero.