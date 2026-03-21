Paura durante l'atterraggio: un aereo passeggeri perde le ruote anteriori

Un aereo di Air India Express ha effettuato un atterraggio di fortuna a Phuket (immagine illustrativa). KEYSTONE

Dei video sui social media mostrano il momento drammatico in cui un aereo di Air India Express ha effettuato un atterraggio di fortuna a Phuket. Fortunatamente nessuno dei 140 passeggeri è rimasto ferito.

Nicole Agostini Nicole Agostini

La scorsa settimana si è verificato un atterraggio di fortuna all'aeroporto internazionale di Phuket. Questo perché entrambe le ruote anteriori di un aereo Air India Express, proveniente da Hyderabad, in India, si sono staccate durante l'atterraggio.

Diversi video diffusi dai social media mostrano il velivolo atterrare bruscamente, rimbalzare una volta e sbandare fino a fermarsi.

A bordo c'erano 140 passeggeri, tra cui sette membri dell'equipaggio. Tutti sono stati fatti scendere e non ci sono stati feriti.

A causa dell'incidente, 20 altri aerei sono stati dirottati perché non era possibile per diverso tempo avvicinarsi all'unica pista di Phuket.

Ecco il video (con sottotitoli in tedesco):