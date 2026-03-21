  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Paura durante l'atterraggio: un aereo passeggeri perde le ruote anteriori

Nicole Agostini

21.3.2026

Un aereo di Air India Express ha effettuato un atterraggio di fortuna a Phuket (immagine illustrativa).
Un aereo di Air India Express ha effettuato un atterraggio di fortuna a Phuket (immagine illustrativa).
KEYSTONE

Dei video sui social media mostrano il momento drammatico in cui un aereo di Air India Express ha effettuato un atterraggio di fortuna a Phuket. Fortunatamente nessuno dei 140 passeggeri è rimasto ferito.

Nicole Agostini

21.03.2026, 08:24

La scorsa settimana si è verificato un atterraggio di fortuna all'aeroporto internazionale di Phuket. Questo perché entrambe le ruote anteriori di un aereo Air India Express, proveniente da Hyderabad, in India, si sono staccate durante l'atterraggio.

Diversi video diffusi dai social media mostrano il velivolo atterrare bruscamente, rimbalzare una volta e sbandare fino a fermarsi.

A bordo c'erano 140 passeggeri, tra cui sette membri dell'equipaggio. Tutti sono stati fatti scendere e non ci sono stati feriti.

A causa dell'incidente, 20 altri aerei sono stati dirottati perché non era possibile per diverso tempo avvicinarsi all'unica pista di Phuket. 

Ecco il video (con sottotitoli in tedesco):

Paura durante l'atterraggio: un aereo passeggeri perde le ruote anteriori

Paura durante l'atterraggio: un aereo passeggeri perde le ruote anteriori

16.03.2026

I più letti

L'ex numero uno gela l'entusiasmo su Sinner: «Non mi ha impressionato»
Ecco in quali Paesi le vacanze costano meno del solito in questo momento
«Attaccato l'impianto nucleare iraniano di Natanz» - Trump: «Potremmo ridimensionare l'operazione
Da fine marzo entra in vigore il divieto dei cellulari in tutte le scuole ticinesi
87enne investe una scolaresca nei Grigioni, l'accompagnatrice è morta

Le ultime sui voli

Esplosioni a Dubai. Il volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto

Esplosioni a DubaiIl volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto

Tra Londra e Tel Aviv. Il nome del wi-fi fa scattare la scorta dei caccia per un volo di Wizz Air

Tra Londra e Tel AvivIl nome del wi-fi fa scattare la scorta dei caccia per un volo di Wizz Air

In volo da Lisbona a Praga. Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché

In volo da Lisbona a PragaUn airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché

Altre notizie

Dal Giappone al Canada. Ecco in quali Paesi le vacanze costano meno del solito in questo momento

Dal Giappone al CanadaEcco in quali Paesi le vacanze costano meno del solito in questo momento

Istruzione. La scuola alberghiera di Losanna apre una nuova formazione nel ramo ristorazione

IstruzioneLa scuola alberghiera di Losanna apre una nuova formazione nel ramo ristorazione

Vaticano. Il Papa riceve il re Felipe e la regina Letizia: «Un impegno costante a sostegno della pace»

VaticanoIl Papa riceve il re Felipe e la regina Letizia: «Un impegno costante a sostegno della pace»