x

Una tempesta ha causato il crollo di parti del parapetto di un ponte in Sicilia, il tutto mentre le auto ci passavano sopra. Non ci sono stati feriti, ma il video dell'incidente sta suscitando un dibattito politico sulle infrastrutture italiane.

Fabienne Berner Fabienne Berner

Hai fretta? blue News riassume per te In Sicilia, una tempesta ha danneggiato gravemente il parapetto di un ponte mentre diversi veicoli si trovavano sulla struttura.

Un video dell'incidente si è rapidamente diffuso sui social media e ha suscitato un grande clamore.

Dopo le prime misure di sicurezza, il ponte è stato riaperto al traffico con delle limitazioni. Mostra di più

Il 16 agosto una violenta tempesta ha danneggiato il Ponte San Giuliano vicino a Randazzo, in provincia di Catania, in Sicilia. Alcune parti del parapetto sono crollate mentre diverse automobili passavano sul ponte.

Nessuno è fortunatamente rimasto ferito. Secondo l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), la struttura del viadotto è rimasta intatta e i pilastri e la struttura portante non hanno subito danni.

Il ponte è stato chiuso immediatamente per motivi di sicurezza, ma è stato riaperto solo due giorno dopo a seguito dei primi interventi di messa in sicurezza, inizialmente con traffico a senso unico alternato e barriere temporanee in cemento.

Ecco il video (sottotitoli in tedesco):

Paura e clamore in Sicilia: il parapetto di un ponte crolla durante una tempesta 23.08.2025

La ricostruzione completa dei parapetti e il drenaggio permanente dell'acqua di superficie, che si ritiene sia la causa del danno, dovrebbero richiedere circa sei mesi.

L'incidente ha scatenato critiche alla politica delle infrastrutture in Sicilia. Sindacati e politici dell'opposizione hanno avvertito che le infrastrutture esistenti stanno cadendo sempre più a pezzi, mentre progetti del valore di miliardi - come il previsto Ponte sullo Stretto - sono sotto i riflettori.