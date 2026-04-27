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Ecco il video Paura in mare in Salento, uno squalo attacca una barca di pescatori

ai-scrape

27.4.2026 - 09:55

Ecco lo squalo che ha attaccato la barca al largo di Gallipoli
Ecco lo squalo che ha attaccato la barca al largo di Gallipoli
Screenshot video FB

Un incontro ravvicinato con uno squalo mako ferito ha turbato una battuta di pesca nelle acque al largo di Gallipoli. L'episodio è stato documentato in un video che sta circolando online.

Sara Matasci

27.04.2026, 09:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Momenti di tensione in mare al largo di Gallipoli, in Puglia.
  • Durante una battuta di pesca, un esemplare adulto di squalo mako ha urtato l'imbarcazione di alcuni diportisti.
  • Giuseppe Zacà, che era a bordo, ha raccontato l'accaduto sui social: «Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa».
  • Gli esperti suggeriscono che l'animale fosse probabilmente innervosito. La ferita che portava sul corpo e il rumore del motore potrebbero averne alterato il comportamento.
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Momenti di tensione in mare al largo di Gallipoli, in Puglia. Durante una battuta di pesca, un esemplare adulto di squalo mako ha urtato l'imbarcazione di alcuni diportisti.

A bordo c'era anche Giuseppe Zacà, il quale ha raccontato l'accaduto sui social: «Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico».

Il video da lui diffuso è stato ripreso da diversi quotidiani online, tra cui il sito di «Leggo».

L'animale presentava una ferita ben visibile sul corpo.

Animale innervosito

Secondo quanto riportato, lo squalo - che presentava una ferita ben visibile sul corpo - avrebbe colpito la parte anteriore dell'imbarcazione.

Gli esperti suggeriscono che l'animale fosse probabilmente innervosito. La ferita che portava sul corpo e il rumore del motore potrebbero averne alterato il comportamento.

Non è il primo avvistamento nel Salento. Nell'agosto dell'anno scorso, infatti, un altro squalo mako era stato avvistato nelle acque di Porto Cesareo.

Ma quell'esemplare era di dimensioni più ridotte rispetto a quello coinvolto nell'episodio di Gallipoli.

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