Il direttore di Payot Pascal Vandenberghe Keystone

Partenza ai vertici di Payot: il direttore della catena di librerie romande Pascal Vandenberghe ha annunciato che si ritirerà alla fine di febbraio.

«Il consiglio di amministrazione ha preso atto della decisione del CEO di Payot SA di lasciare le sue funzioni all'interno dell'azienda (400 dipendenti) alla fine di febbraio 2024», si legge in una nota odierna. Il cda ha affidato la direzione dell'azienda a Maud Poncé-Hubier e Bénédicte Kuchcinski, che garantiranno la continuità della gestione.

«Non lascio Payot, perché l'azienda fa parte della mia vita da 20 anni. Tuttavia, lascio il mio ruolo di dirigente per dedicarmi ad altri progetti – sempre legati ai libri – meno impegnativi. Desidero ringraziare tutti i dipendenti dell'azienda, nonché tutti i lettori e i partner che hanno riposto la loro fiducia in noi per decenni», ha dichiarato Vandenberghe, 65 anni, citato nel comunicato.

mp, ats