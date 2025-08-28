Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Una giovane paziente ha denunciato un episodio di molestia verbale durante una visita per una TAC al Policlinico Umberto I a Roma. L'ospedale ha nel frattempo avviato un'indagine interna, mentre sulla ragazza è piovuta una pioggia di commenti osceni e violenti sui social media.

Hai fretta? blue News riassume per te Marzia Sardo ha denunciato in un video su TikTok la molestia verbale di un operatore sanitario che la stava preparando per una TAC al cranio.

La giovane ha chiesto al tecnico se doveva togliersi il reggiseno per via del ferretto e quest'ultimo ha risposta: «Se lo vuoi togliere ci fai felici tutti».

In risposta, il Policlinico Umberto I di Roma, dove si è svolto l'esame e l'abuso, ha avviato un'indagine interna.

Nel frattempo la giovane è stata tempestata di commenti osceni e violenti sui suoi profili social, che ha dovuto rendere privati. Mostra di più

Una giovane paziente di 23 anni ha denunciato un episodio di molestia verbale avvenuto durante una visita al Policlinico Umberto I di Roma, mentre si preparava per sottoporsi a una TAC al cranio. Lo riporta, tra gli altri, «Sky TG24».

In un video pubblicato sui social media, la ragazza, Marzia Sardo, ha raccontato in lacrime l'accaduto, spiegando che il tecnico le avrebbe detto: «Se vuoi togliere il reggiseno ci fai felici tutti», dopo che lei aveva chiesto se fosse necessario rimuoverlo a causa del ferretto.

La giovane ha espresso il suo sconcerto per l'accaduto, dichiarando di voler presentare un reclamo: «Voglio fare questo video perché sono stanca di dovermi interfacciare ogni giorno con queste cose, anche in un ambiente ospedaliero, che dovrebbe essere un ambiente sicuro».

Marzia ha anche sottolineato come queste situazioni siano praticamente all'ordine del giorno per le donne: «Questo è quello che dobbiamo vivere ogni giorno, anche in contesti che dovrebbero essere sicuri e professionali. (...) Non devono esistere cose del genere, non bisogna stare in silenzio davanti a cose del genere».

Avviata un'indagine interna

In risposta alla denuncia, il Policlinico Umberto I ha avviato un'indagine interna per verificare i fatti e valutare eventuali azioni disciplinari. La struttura sanitaria ha ribadito il suo impegno a garantire ambienti di lavoro e di cura rispettosi e sicuri

«La difesa della salute pubblica e il rispetto dei pazienti sono le priorità del nostro quotidiano, sulle quali non è possibile fare eccezione alcuna», si legge nella nota.

Pioggia di commenti violenti e osceni

Nel frattempo su Marzia, che aveva pubblicato il filmato su TikTok, sono piovuti sia sotto il video che sul resto dei suoi profili social una marea di commenti negativi, osceni e violenti.

Come scrive anche «Fanpage», molti utenti si sono scatenati nell'offendere la ragazza e il suo corpo, nel chiaro intento di sminuire la sua denuncia e non mostrarla più come vittima. Alcuni account hanno addirittura rubato e pubblicato a loro volta le immagini della giovane, che intanto ha reso privati i suoi profili.

E alcuni utenti hanno messo in discussione l'affidabilità della sua segnalazione, ipotizzano che si tratta di un episodio inventato dalla giovane per cercare visibilità.

La ragione? La ragazza si descriveva nella sua biografia Instagram come attrice.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.