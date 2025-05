Un medico di famiglia deve chiudere immediatamente il suo studio. KEYSTONE

A seguito del decesso di un paziente, un medico di base 80enne di Spreitenbach, nel Canton Argovia, ha perso definitivamente la licenza di esercitare la professione. Il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso.

Hai fretta? blue News riassume per te Un medico di famiglia è costretto a chiudere il suo studio a Spreitenbach dopo 46 anni.

La decisione è stata presa in seguito alla morte di una paziente per avvelenamento da farmaci.

Il dottore è stato condannato nel 2022 per violazione della legge sugli stupefacenti e per aver violato il suo dovere di assistenza. Mostra di più

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un medico di base 80enne di Spreitenbach, confermando così un'importante sentenza: deve chiudere il suo studio dopo 46 anni.

L'antefatto è una grave violazione del dovere: una paziente era morta per avvelenamento da farmaci dopo molti anni di pratiche prescrittive inappropriate.

Non accolto il ricorso

Il Cantone di Argovia aveva già revocato al medico l'autorizzazione a esercitare nel novembre 2023.

Lui si era difeso, ma aveva fallito sia davanti al tribunale amministrativo sia, infine, a Losanna. Il Tribunale federale non ha accolto il suo ricorso perché non sufficientemente motivato.

Secondo il Cantone, il medico deve informare per iscritto i suoi pazienti della chiusura dello studio e dare loro la possibilità di ritirare le cartelle cliniche.

In alternativa, le cartelle devono essere inviate per posta o, se concordato, per e-mail. Se i documenti non vengono ritirati o inviati, devono essere conservati presso Archivsuisse a spese del medico.

Possibilità di esercitare la professione solo in misura limitata

Sebbene il medico debba rinunciare all'attività professionale, in linea di principio può continuare a lavorare come dipendente, ma solo in una struttura ospedaliera e al massimo a livello di medico senior.

Negli ultimi cinque anni, nel Cantone di Argovia sono state revocate dieci licenze di esercizio della professione.

Dosi eccessive di sonniferi e antidolorifici

Il caso riguarda una paziente che per anni ha ricevuto dosi eccessive di sonniferi e antidolorifici, spesso solo su richiesta telefonica e senza visita medica.

Nel 2019 la donna è morta per un'intossicazione mista di zolpidem e tramadolo, farmaci usati per trattare rispettivamente l'insonnia e il dolore.

Il tribunale distrettuale di Baden ha condannato il medico nel 2022 per violazione della legge sugli stupefacenti e per aver violato il suo dovere di assistenza.