Elon Musk è di nuovo sotto processo. Imago

Uno dei processi più insoliti della storia si sta svolgendo in un'aula di tribunale in California. Elon Musk ha citato in giudizio i suoi ex colleghi Sam Altman e OpenAI. Le dichiarazioni che stanno venendo alla luce sono profondamente rivelatrici.

Keystone-ATS, Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Elon Musk ha citato in giudizio OpenAI e il suo CEO Sam Altman, sostenendo che i suoi milioni di donazioni sono stati utilizzati in modo improprio.

Il presidente della società madre di ChatGPT Greg Brockman ha descritto alcune scene esplosive nei dibattimenti in tribunale.

Il processo proseguirà almeno fino al 21 maggio. Mostra di più

Lo stesso Elon Musk è stato cofondatore di OpenAI, ma ne è uscito nel 2018.

Adesso sostiene che i suoi partner dell'epoca hanno abusato di lui e delle sue donazioni di circa 38 milioni di dollari per trasformare un'organizzazione senza scopo di lucro in una mega-azienda dal valore di circa 852 miliardi di dollari.

Proprio per questo Musk ha avviato un'azione legale contro i suoi ex colleghi.

Un processo movimentato

La scorsa settimana, il CEO di Tesla ha dominato il procedimento.

Testimoniando per tre giorni, ha ripetutamente descritto l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman e il presidente Greg Brockman come persone che hanno «rubato un'organizzazione no-profit» e ha discusso con il giudice che presiedeva la causa, Yvonne Gonzalez Rogers.

Questa settimana Brockman è stato al centro della scena, e le dichiarazioni del presidente hanno avuto un impatto notevole.

Greg Brockman è il presidente di OpenAI Imago

L'intimidazione fallita

Brockman ha raccontato come il proprietario di X abbia invitato lui e Ilya Sutskever, allora ricercatore senior e anche cofondatore, a casa sua nel 2017.

Poco prima dell'incontro, Musk aveva regalato a ciascuno di loro una Tesla Model 3 nuova di zecca. «Voleva che ci sentissimo in debito con lui», ha detto il presidente sotto giuramento martedì.

L'incontro è rapidamente degenerato. Si trattava della questione di chi dovesse avere il controllo dell'azienda. Musk voleva avere l'ultima parola. Brockman e Sutskever si sono rifiutati, volendo condividere la leadership.

Musk si è alzato in piedi e si è scagliato contro il tavolo: «Pensavo davvero che mi avrebbe colpito», ha detto Brockman, secondo la trascrizione del tribunale.

In quel momento temeva un attacco fisico. Musk avrebbe afferrato il quadro che Sutskever gli aveva portato e avrebbe lasciato la stanza.

L'uomo che ha quasi fatto rinunciare a ChatGPT

Brockman ha parlato anche del recente passato, compreso un giorno poco prima dell'inizio del processo. Il presidente aveva scritto un messaggio a Musk per sondare il terreno per un accordo extragiudiziale.

Quando Brockman ha suggerito che entrambe le parti rinunciassero alle cause reciproche, il guru del tech ha risposto: «Entro la fine di questa settimana, tu e Sam sarete gli uomini più odiati d'America. Se insisti, così sia». Non è stato raggiunto alcun accordo.

Con episodi come questo, Brockman voleva dare un quadro chiaro in aula. Il patron di Tesla era fondamentalmente inadatto a dirigere un'azienda di intelligenza artificiale.

Come prova ha descritto il caso del ricercatore Alec Radford, che all'epoca aveva mostrato a Musk una prima versione di un chatbot di IA. A quest'ultimo non è piaciuta l'idea e secondo lui qualsiasi ragazzo su internet avrebbe potuto farlo meglio.

Radford è rimasto così demotivato che ha quasi abbandonato il campo della ricerca. Brockman e Sutskever hanno dovuto risollevarlo. Questa stessa tecnologia è poi diventata ChatGPT.

«Dovevi essere in grado di sognare un po'», ha detto Brockman.

Shivon Zilis ed Elon Musk hanno quattro figli. Shivon Zilis/X

Drammi nel CdA e un succoso segreto

Brockman ha parlato anche delle lotte di potere interne al Consiglio di amministrazione di OpenAI.

Ha confermato che lui e Sutskever avevano preso brevemente in considerazione la possibilità di rimuovere Musk, ma hanno deciso di non farlo perché «sembrava sbagliato». Lui stesso ha infine lasciato il CdA volontariamente nel 2018.

Ma ecco il dettaglio succoso: Shivon Zilis, all'epoca una stretta confidente di Musk e a volte anche membro del CdA di OpenAI, ha avuto due gemelli da Musk nel 2021.

Brockman lo ha scoperto solo grazie a notizie di stampa. Quando l'ha affrontata, Zilis ha detto che si trattava di una relazione puramente platonica.

Quest'ultima ha lasciato il CdA di OpenAI nel 2023, dopo che Musk ha fondato una società rivale, xAI.

«Ho avuto quattro figli in provetta da Musk»

Oggi condivide con lui quattro figli ed è stata l'ultima a salire sul banco dei testimoni.

Il fulcro della sua deposizione è stato il suo coinvolgimento nelle prime fasi della trasformazione della società di Altman, ma anche il modo in cui ha lavorato per il patron di Tesla e come è stata legata sentimentalmente a lui.

«Desideravo moltissimo diventare madre ed Elon mi fece una proposta che accettai», ha raccontato la manager rivelando che nel 2020 Musk si offrì di donarle il proprio sperma.

«In quel periodo, lui incoraggiava tutte le persone che lo circondavano ad avere figli e aveva notato che io non ne avevo. Quindi si è offerto di fare una donazione», ha affermato Zilis.

La donna ha lavorato come venture capitalist nella Silicon Valley per oltre 15 anni e ha ricoperto posizioni dirigenziali in Tesla e Neuralink. È entrata in OpenAI come consulente nel 2016, poco dopo la sua fondazione, ed è lì che ha incontrato Musk per la prima volta.

Zilis ha affermato di aver avuto una relazione «occasionale» con il miliardario circa dieci anni fa, ma di non essere stata sentimentalmente legata a lui quando si è offerto di diventare padre dei suoi figli.

I legali di OpenAI sostengono che la donna abbia passato informazioni sulla società a Musk dopo che quest'ultimo, nel 2018, ne era uscito. Dato il ruolo ricoperto all'interno delle società di Musk e di OpenAI Zilis costituisce una testimone importante nel processo.