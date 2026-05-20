Traffico stradalePer il weekend di Pentecoste si prevedono 20 km di code al Gottardo
Swisstxt
20.5.2026 - 17:04
Viasuisse e il Touring Club Svizzero (TCS) si aspettano traffico intenso e lunghe code questo fine settimana di Pentecoste.
Redazione blue News
20.05.2026, 17:04
20.05.2026, 17:09
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Sabato sono previsti 20 km di incolonnamenti davanti al portale nord del San Gottardo. Le code potrebbero durare il doppio rispetto all'Ascensione. Il TCS prevede per venerdì un tempo d'attesa prolungato.
Si consiglia di evitare le ore di punta. I rientri del lunedì sono generalmente meno carichi.
Dall'8 maggio il passo del San Gottardo è di nuovo aperto. L'uscita autostradale prolungata di Goeschenen è stata rimessa in servizio per la bella stagione per evitare il traffico di aggiramento nei comuni vicini.