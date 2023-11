Vaccini quali Priorix è attualmente esaurito in Svizzera Keystone

In Svizzera scarseggiano i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia e secondo l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), non sono ancora state superate numerose altre carenze di farmaci.

Il vaccino Priorix contro morbillo, la parotite e la rosolia è attualmente esaurito, ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS l'UFAE. Sono in corso chiarimenti per poter prendere misure. Si stanno inoltre sondando possibili fornitori alternativi.

Poiché il triplo vaccino Boostrix contro difterite, pertosse e tetano è attualmente disponibile solo in misura limitata, è stato necessario attingere dalle scorte obbligatorie.

Tuttavia, la quantità disponibile non è sufficiente ad approvvigionare completamente il mercato. Alcune vaccinazioni dovranno essere rimandate.

L'azienda produttrice di Boostrix è però di tutt'altro avviso: ha spiegato stasera a Keystone-ATS che nel suo magazzino sono disponibili 95'000 dosi.

Di queste, 10'000 dosi sono riservate alla scorta obbligatoria, mentre 85'000 dosi sono disponibili per la libera vendita. A suo parere, non è quindi necessario rimandare le vaccinazioni.

Il Temesta, contro l'ansia, limitato

Anche il farmaco Temesta, contro l'ansia e disturbi del sonno, è disponibile solo in misura limitata, aggiunge l'UFAE. Pure la fornitura dell'antidolorifico Fentanyl, un oppioide, è effettuata attualmente in parte attingendo dalle riserve obbligatorie. E la penuria di antibiotici resta tuttora irrisolta, dopo quasi un anno, viene sottolineato.

Già all'inizio di febbraio, la Confederazione aveva ritenuto che la situazione fosse «problematica». Contrariamente agli anni precedenti, in cui la carenza riguardava principalmente gli ospedali, ora la carenza c'è per esempio nelle farmacie e negli studi medici, aveva comunicato allora il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Secondo il Consiglio federale, l'approvvigionamento di farmaci si è deteriorata da diversi anni. Ma la carenza mondiale di antibiotici, ad esempio, è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia di Covid-19 e dal lockdown in Cina, aveva sottolineato il governo lo scorso primo febbraio.

Perché mancano questi farmaci?

È stata quindi creata una task force di esperti sotto la guida del delegato all'approvvigionamento economico del Paese, Kurt Rohrbach, con il compito di trovare misure per alleviare rapidamente le carenze.

Tuttavia, la task force è stata sciolta in aprile e l'UFAE in quell'occasione aveva fatto sapere che dei provvedimenti per garantire l'approvvigionamento di farmaci se ne sarebbero occupate strutture esistenti.

Gli esperti ritengono che la penuria di farmaci sia una conseguenza della globalizzazione. Per ragioni di costo, la maggior parte dei fabbricanti di medicinali non produce più in Europa, ma quasi esclusivamente in Asia, soprattutto in Cina e in India. Spesso accade che un principio attivo venga prodotto solo in uno o due siti nel mondo.

ev, ats