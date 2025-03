L'ultimo bollettino medico su Papa Francesco riferisce di "due episodi di insufficienza respiratoria acuta". Keystone

Dopo una notte trascorsa in maniera tranquilla e dopo che i medici avevano stabilito che la crisi di venerdì non aveva lasciato segni, le condizioni di salute del Santo Padre tornano oggi, lunedì, a destare molta preoccupazione. È stato infatti vittima di due episodi di insufficienza respiratoria.

«Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo». Così il Bollettino medico serale.

«Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni».

«Nel pomeriggio – si legge ancora nel bollettino serale – è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata».

Quello odierno è stato definito da fonti vaticane «un pomeriggio un po' più difficile», in cui per il Papa c'è stata anche «la sofferenza di una persona a cui manca il respiro».

«Valori del sangue invariati»

L'accumulo di muco, viene spiegato, «è una conseguenza della polmonite bilaterale, una reazione da parte dei bronchi e dei polmoni che accumulano muco per eliminare i batteri. Si genera quindi uno spasmo, una costrizione: si respira con maggiore fatica e si tenta di espellere quello che c'è dentro».

In altre parole, sempre secondo le fonti, «non è un elemento nuovo: è una conseguenza di quello che c'è».

Va detto a riprova di questo che «i valori delle analisi del sangue restano invariati: non c'è stata una crescita della leucocitosi, un aumento dei globuli bianchi, quindi non si tratta di un'infezione che sta crescendo, ma sono le conseguenze dell'infezione in corso».

La notte era stata tranquilla

Il Pontefice, al suo diciottesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, lunedì mattina «si è svegliato, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata», avevano riferito fonti vaticane poco prima di pranzo.

Secondo le stesse fonti, il fatto che la notte scorsa Francesco aveva «riposato bene» faceva pensare che, come avvenuto già domenica, non sarebbe stato sottoposto a ventilazione meccanica, e che la somministrazione di ossigeno sarebbe avvenuta tramite le cannule nasali.

Per quanto riguarda la polmonite bilaterale, lunedì mattina la situazione era stata dichiarata «stabile», seguendo quella che era stata descritta nei giorni scorsi come «un'evoluzione naturale per una persona sottoposta alla terapia».