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Ecco perché Per il premio Nobel Hinton i paralleli tra IA e natura confortano e mettono paura

ai-scrape

26.4.2026 - 20:17

Geoffrey Hinton (immagine d'archivio)
Geoffrey Hinton (immagine d'archivio)
KEYSTONE

L'intervista al pioniere delle reti neurali in occasione della Pavia Innovation Week. Un'analisi tra benefici tecnologici e il pericolo di un controllo perduto.

Igor Sertori

26.04.2026, 20:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il premio Nobel Geoffrey Hinton ricorda l'immenso valore dell'intelligenza artificiale: nella farmacologia, diagnostica, cure mediche, energia e fusione nucleare.
  • Per lui sono tre le categorie principali di pericoli: l'uso malevolo da parte di individui pericolosi, gli effetti collaterali involontari derivanti dalla ricerca del profitto, la possibilità che l'AI superi l'intelligenza umana.
  • «Sono preoccupato per la possibilità che l’AI prenda il controllo, perché nessuno sa come evitarlo e si sta facendo pochissima ricerca su questo problema».
  • Il 76enne illustra paralleli con la natura: l'unico esempio noto di controllo esercitato da un'entità meno intelligente su una più intelligente è quello tra madre e figlio.
  • Ma, se diverse AI competessero per risorse, l'evoluzione favorirebbe tratti simili a quelli delle tribù di scimmie, come l'aggressività verso gli estranei e lealtà cieca verso il proprio gruppo.
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Il professor Geoffrey Hinton dell’Università di Toronto, Nobel per aver risolto il dilemma delle reti neurali, è stato protagonista a Pavia, della «Pavia Innovation Week». Insieme alla scienziata italiana Fabiola Gianotti, Hinton ha discusso delle frontiere della tecnologia.

Bilanciare progresso e sicurezza

In un'intervista al «Corriere», si ricorda come il Nobel aveva scelto di lasciare Google per poter criticare liberamente l'evoluzione tecnologica senza conflitti di interesse.

Il 78enne riconosce il valore immenso dell'intelligenza artificiale: «Ci sono così tanti usi positivi dell’AI in così tanti settori (farmacologia, diagnostica, cure mediche, energia e fusione nucleare, nuovi materiali) che penso sarà impossibile fermarne lo sviluppo. È quindi essenziale capire come gestirne i rischi».

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Le tre categorie di rischio

Lo scienziato identifica tre categorie principali di pericoli legati all'intelligenza artificiale.

Il primo riguarda l'uso malevolo da parte di individui pericolosi.

Il secondo concerne gli effetti collaterali involontari derivanti dalla ricerca del profitto.

Il terzo, e forse il più inquietante, riguarda invece la possibilità che l'AI superi l'intelligenza umana.

«Sono particolarmente preoccupato per la possibilità che l’AI prenda il controllo, perché nessuno sa come evitarlo e si sta facendo pochissima ricerca su questo problema, nonostante il futuro dell’umanità dipenda da esso».

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Un parallelo con la natura

Per spiegare come gestire entità più intelligenti, il nativo di Londra guarda alla biologia. L'unico esempio noto di controllo esercitato da un'entità meno intelligente su una più intelligente è quello tra madre e figlio.

«L’evoluzione ha lavorato molto per permettere ai bisogni del bambino di controllare la madre. Piuttosto che pensare che le AI super intelligenti saranno servitori docili, come sembrano credere le aziende high-tech, penso che dovremmo considerarle come madri e assicurarci che si preoccupino più dei nostri bisogni che dei propri».

Questa prospettiva suggerisce che l'evoluzione stessa potrebbe offrire spunti per la convivenza con le super-intelligenze.

Se diverse AI competessero per delle risorse, l'evoluzione favorirebbe tratti simili a quelli delle tribù di scimmie. Questi includono aggressività verso gli estranei e lealtà cieca verso il proprio gruppo. Scenario nulla affatto rassicurante per gli esseri umani.

La necessità di regole chiare

Il dibattito sulla regolamentazione vede posizioni diverse tra Europa e Stati Uniti. Hinton critica l'idea che il mercato possa autoregolarsi naturalmente.

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«Penso che l’idea di uno «sviluppo naturale del mercato» sia una forma di pensiero magico. I mercati possono esistere solo all’interno di un sistema di regole applicabili. Non c’è nulla di naturale in essi».

Secondo il professore, le regole non frenano l'innovazione, ma la guidano. Le grandi aziende tecnologiche spesso osteggiano i limiti normativi per proteggere i propri profitti.

Guardando al futuro del lavoro scientifico, il professore  prevede cambiamenti radicali, in cui l'intelligenza artificiale sostituirà in parte alcune funzioni ricercative. «Nei prossimi anni vedremo collaborazioni tra scienziati e AI avanzate, ma successivamente potrebbe non esserci più bisogno di noi».

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